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南韓10月出口衰退 兩年首見

編譯劉忠勇／綜合報導
南韓10月出口出現兩年來首見頹勢，反映全球經濟在升息壓力下已開始降溫。（路透）
南韓10月出口出現兩年來首見頹勢，反映全球經濟在升息壓力下已開始降溫。（路透）

南韓10月出口出現兩年來首見頹勢，由於南韓為全球經濟體供應晶片、顯示器和成品油等諸多關鍵產品，其貿易表現通常被視為國際需求的重要風向球；南韓出口下滑，反映全球經濟在升息壓力下已開始降溫。

南韓海關部門1日公布的數據顯示，10月整體出口額下降5.7％，降幅甚於經濟學家原估的2.1％。按工作日計算的日均出口下降7.9％。進口額成長9.9％，形成貿易逆差67億美元，已連續七個月出現逆差。

南韓最大收入來源半導體10月出口驟減17.4%，創下2019年來最大減幅。除半導體出口衰減外，南韓10月汽車出口成長28.5%，油出口成長7.6%，可充電池出口成長16.7%。

依國家區分，南韓對最大市場中國大陸的出口額衰減15.7%，疫情爆發以來首度出現兩位數萎縮。經濟學家指出，中國大陸嚴格的清零防疫政策導致該國經濟放緩，需求下滑，也拖累南韓對中國大陸的出口重挫。

南韓10月對美國出口成長6.6%，對歐盟出口成長10.3%，對日本出口則萎縮13.1%。

受全球能源價格高漲影響，南韓10月進口額增長9.9%，達到591.8億美元，遠超出經濟學家預估的年增6.9%。南韓能源部表示，韓國大部分能源仰賴進口，10月能源進口額較去年同期暴增42.1%，為155.3億美元。

Hanwha 資產管理策略師 Roh Hyun-woo 說：「南韓出口下滑，是全球經濟需求走緩的先期指標。利率上揚，信用市場緊迫，信心萎靡，出口正反映這些趨勢。」

南韓出口轉壞，貿易逆差擴大，令設法維持經濟成長的南韓決策者相當為難。 上周末萬聖節活動發生踩踏悲劇不利消費者信心，對南韓經濟更如雪上加霜。

全球大宗商品價格居高不下，南韓可能自全球金融危機以來首次出現年度貿易逆差。南韓發展研究院指出，由於南韓對外貿易依存度高，經濟依賴出口，韓元兌美元貶值不僅會導致進口下降，可能也會導致出口下降。今年來韓元兌美元已貶值17%，是同期表現最差的亞洲貨幣之一。

南韓 疫情 能源部

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