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台灣這項製造業數據在亞洲摔得最慘 觸及近14年低點

編譯葉亭均／綜合外電
亞洲工廠PMI數據下滑，其中，史坦普全球台灣10月製造業採購經理人指數（PMI）下滑至41.5，較9月的42.2更疲軟，也跌至2009年1月來最疲弱水準。（彭博資訊）
亞洲工廠PMI數據下滑，其中，史坦普全球台灣10月製造業採購經理人指數（PMI）下滑至41.5，較9月的42.2更疲軟，也跌至2009年1月來最疲弱水準。（彭博資訊）

亞洲工廠景氣進一步下滑，反映全球經濟衰退疑慮和中國清零政策損害需求，更添供應鏈干擾因素且復甦展望黯淡。

台灣製造業景氣衰減的情況尤其明顯，史坦普全球台灣10月製造業採購經理人指數（PMI）下滑至41.5，較9月的42.2更疲軟，也跌至2009年1月來最疲弱水準，主要是客戶訂單和需求下滑，導致工廠減少生產。飆高的通膨和利率使得歐美消費者減少支出，連帶使亞洲在疫情期間出現的火熱貿易榮景告終。

史坦普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）經濟研究員帕泰爾表示：「疲弱內外需求環境是拖累數字的主因，新訂單下滑率寫下2020年5月新冠疫情初期以來最大幅度。」

日本製造業PMI從50.8下滑至50.7，是21個月來最慢擴張步調，凸顯中國需求減緩與居高不下的高進口成本帶來影響；南韓PMI從47.3升至48.2，但指數低於象徵榮枯分界的50，代表景氣連續第四個月萎縮，南韓同日公布兩年來首見出口下滑，是全球經濟降溫的另一跡象。

東南亞製造業景氣也趨軟，泰國製造業PMI從55.7降至51.6，降幅在該區域中最深，但景氣仍維持擴張；印尼與越南10月製造業景氣擴張但已放緩，馬來西亞PMI從49.1降至48.7。

中國10月財新製造業PMI升至49.2，較9月的48.1改善，製造業中的供應、海內外需求與就業都在萎縮。該數劇大致與官方的PMI數字相符。

第一生命經濟研究所首席經濟研究員西濱徹表示：「亞洲極度仰賴中國，它的新冠清零政策持續干擾供應鏈並阻止中國觀光客重返亞洲旅遊目的地。它也傷害亞洲地區出口。」他說，另一大風險是美國升息的步調，如果聯準會繼續穩定升息，可能會引發資金從亞洲流出並傷害出口。

疫情 供應鏈 指數

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