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保材料 特斯拉曾談入股嘉能可

編譯易起宇、劉忠勇／綜合報導

電動車大廠特斯拉（Tesla）據悉曾與瑞士礦業巨擘嘉能可（Glencore）洽談入股事宜，雖然最終並未達成協議，但已凸顯出全球各大車廠正尋求與礦商合作，以確保生產電動車所需的材料來源。

英國金融時報（FT）引述消息人士報導，特斯拉去年開始與嘉能可洽談收購10%~20%股權事宜，今年3月嘉能可執行長納格參訪特斯拉加州費里蒙工廠，雙方也再度協商。

不過，據了解，兩家公司最後並未達成協議，因為特斯拉擔心嘉能可的煤礦事業可能不符合特斯拉的環保目標，而且也不願屈就於僅能收購少數股份。

嘉能可是全球最大的商品交易上市公司，也是最大的鈷製造商，在剛果民主共和國、澳洲和加拿大都有礦場。該公司也生產鎳、銅等其他金屬，最近也開始交易鋰礦，並且是全球最大電池回收商之一。

電動車興起，已促使全球車廠和電池製造商爭奪鈷、鋰、鎳等生產電動車電池的必要材料，而全世界最大鎳生產國印尼也有最新動作，考慮為鎳在內的電池關鍵原料成立一個類似石油輸出國組織（OPEC）的集團。

印尼投資部長巴赫理接受FT訪問時表示 ，當局正研究類似於OPEC所使用的機制，可在攸關能源轉型的供需上發揮作用，不過印尼尚未與其他生產大國接觸洽談此事。

據CRU估計，印尼是全世界最大鎳生產國，產量占全球精煉鎳的38%，占全球蘊藏量四分之一。俄羅斯供應五分之一電池用高純度鎳；加拿大和澳洲也是生產大國。

特斯拉 電動車 印尼

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