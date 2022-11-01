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價格跌兩年低點 鋼企獲利衰減

編譯葉亭均／綜合報導

在美國的鋼鐵價格已經跌至兩年低點，導致鋼鐵企業獲利萎縮，但製造業者燃起了原物料成本降低的希望。

華爾街日報報導，美國鋼鐵製造商Cleveland-Cliffs、美國鋼鐵公司、紐柯公司（Nucor）與Steel Dynamics都公布鋼鐵製造部門第3季獲利比去年同期大幅下滑，當時，鋼鐵價格攀底紀錄高點水準。

根據標普全球普氏（S&P Global Commodity Insights）的數據，鋼鐵需求在夏季開始轉弱、進入秋季後進一步惡化，鋼捲現貨市場價格在7月至9月一季下跌逾20%，目前價格已比去年同期低約60%。

此前，新冠疫情初期導致鋼廠停擺、庫存下降，曾造成鋼材長期短缺，後來鋼鐵產業迎來需求猛烈回升，客戶搶購鋼材來應付消費品需求攀升、供應鏈受擾與貨運物流服務不穩定帶來的影響，鋼鐵業者因而能夠多次漲價，帶動鋼鐵現貨市場價格在2021年9月攀升至接近每噸2000美元的水準。

在今年初鋼價格開始走軟之時，俄羅斯2月入侵烏克蘭又帶動鋼價在春季飆高，但隨著消費者今年夏季對家電和其他鋼鐵製品支出轉弱、鋼材更容易取得，鋼鐵現貨市場價格急遽下跌。廣泛用於消費者和工業產品的鋼捲現在價格為每噸740美元，回落至2020年秋季的價格。

美鋼執行長柏瑞特表示：「無疑年底前我們面臨挑戰。」由於需求走軟，美鋼上月讓位於匹茲堡附近、印地安納州蓋瑞與斯洛伐克科希策的三座鋼廠內的高爐閒置。柏瑞特說，當訂單回升後，這些高爐將重新生產。

華爾街 疫情 供應鏈

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