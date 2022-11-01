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聖誕旺季不旺 PC銷售有壓

記者吳凱中／綜合報導
亞馬遜7月中旬Prime Day銷售，品牌商及通路商為清理龐大庫存，已殺價「血流成河」，間接透露品牌商看壞美國下半年消費市場需求，今年歐美聖誕旺季將「旺季不旺」。（路透）
亞馬遜7月中旬Prime Day銷售，品牌商及通路商為清理龐大庫存，已殺價「血流成河」，間接透露品牌商看壞美國下半年消費市場需求，今年歐美聖誕旺季將「旺季不旺」。（路透）

歐美聖誕銷售旺季即將到來，惟今年在全球高通膨、俄烏戰爭陰影下，品牌商及相關業者不樂觀年底銷售表現，預期今年歐美聖誕旺季「旺季不旺」。

事實上，早在今年亞馬遜（Amazon）7月中旬Prime Day銷售期間，品牌商及通路商為清理龐大庫存，已殺價「血流成河」，間接透露品牌商看壞美國下半年消費市場需求。

亞馬遜Prime Day銷售規模近年持續攀高，成為品牌業者評估下半年美國市場消費性需求的關鍵指標之一，今年Prime Day總體銷售數據雖突出，但細部數據卻出現令人不安的跡象。宏碁董事長陳俊聖日前透露，PC業降價去庫存，在亞馬遜Prime Day促銷的售價殺到見骨。

陳俊聖說，亞馬遜Prime Day Chromebook促銷最低打到79美元，「以前覺得99美元就很便宜，結果現在降到79美元，換算台幣2,000多元而已，Ｗindows 8G標準配置的筆電、一台也才賣130、140美元，等於新台幣4,000多元、價格超殺。」

陳俊聖並預告，PC產業市況到明年中旬「觸底」、但非反彈，由於2022年上半年出貨仍為高點，因此2023年上半年預計出貨量將雙位數下滑，而下半年會趨於穩定、但不代表回升，主要是2022年下旬PC產業出貨量已走弱。

亞馬遜在近期的財報會議上，也釋出看淡第4季銷售預測的訊息，這也間接預告看衰美國年底購物旺季表現；品牌、通路端看淡美國下半年需求，供應端目前也對第4季度保守看待。

兩大筆電代工巨頭廣達與仁寶皆未釋出第4季個別業務展望，但法人圈大多看壞其PC表現，預估仁寶、廣達第4季筆電出貨量將低於第3季；緯創則預估，本季筆電出貨相比第3季將個位數下滑，桌機與顯示器預期將與上季持平。

展望後市，英業達原先預估，第4季筆電出貨量將與第3季持平，惟在PC產業市況進一步惡化下，現在修正為第4季出貨將高個位數季減。至於其他業務方面，伺服器、智慧裝置業務本季表現預期將與上季持平。

電子業看歐美聖誕旺季概況。（記者/吳凱中製表）
電子業看歐美聖誕旺季概況。（記者/吳凱中製表）

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