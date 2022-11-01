糧食風暴 國際穀物價漲

俄羅斯宣布退出先前與烏克蘭的穀物出口協議，全球糧食供應再受威脅。（路透）

全球糧食供應再受威脅，國際穀物價格應聲大漲。俄羅斯 周末宣布退出先前與烏克蘭 的穀物出口協議，烏克蘭糧食供應再掀疑慮，儘管烏克蘭載運糧食的船周一（10月31日）照常出港，但芝加哥小麥期貨價格應聲大漲。另外，印度也傳出考慮限制粗糖出口量，為國際食品供應再添新愁。

俄羅斯指責烏克蘭使用九架無人機和七艘無人駕駛船隻，在克里米亞塞瓦斯托波爾附近襲擊黑海艦隊，並稱一架無人機可能來自黑海計畫的一艘運糧船，但沒有提供相關證據。

芝加哥小麥期貨31日一度暴漲7.7%至每英斗8.9325美元，玉米漲2.8%，黃豆油上漲約2%。馬來西亞棕櫚油期貨盤中最多也曾漲5%，至每噸4,189馬元（886美元），邁向兩個多月新高。這種全球最常使用的烹飪油，10月來已漲逾20%，是4月來最大單月漲幅。俄烏之間的穀物安全運輸協議，對緩解全球糧食供應緊張和控制成本至關重要，糧食貿易遭逢如此打擊，可能加劇食品通膨和飢餓現象。

土耳其和聯合國 先前努力了數個月，才調解促成穀物得以從三個烏克蘭港口出口的安全運輸協議，如今也率先尋求挽救此一倡議，不過俄羅斯表示接下來取決於全面調整俄國海軍遭到攻擊的結果。土耳其、聯合國、烏克蘭同意不顧俄國的決定，周一照常讓載運糧食的船自烏克蘭碼頭出港。

聯合國發表聲明說，「烏克蘭、土耳其和聯合國代表團商定行動計畫」，有16 艘船隻（12艘出港和四艘進港）會在10月31日使用人道走廊。

烏克蘭是世上最大的小麥、玉米和植物油供應國之一，大部分出口透過海運。

克里姆林宮退出協議，讓榖物交易員和分析師感意外，他們雖然懷疑該協議在11月19日到期後是否能延續，但沒預料到會突然中止。黑海榖物諮詢業者SovEcon執行董事席佐夫預測：「我們會看到榖物價格飆漲。」烏克蘭外長庫列巴表示，協議中止將阻擋200萬噸榖物出口，這個數量足以餵飽700萬人。

另外，彭博資訊報導，全球第二大粗糖產地印度考慮限制砂糖出口，到2023年9月底的這一年，將只允許國內製糖業者出口900萬噸糖，低於最初規劃的1,120萬噸。不過當局稍早原本將出口配額降到800萬噸，後來因國內產量超出預期而稍微恢復一些配額。