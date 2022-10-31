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小摩明星策略師：全球升息周期將在2023年初結束

編譯葉亭均／綜合外電
愈來愈多華爾街分析師認為，全球央行的緊縮周期將在2023年初告一段落。（路透）
愈來愈多華爾街分析師認為，全球央行的緊縮周期將在2023年初告一段落。（路透）

摩根大通首席全球市場策略師克蘭諾維奇（Marko Kolanovic）加入許多華爾街分析師的行列，認為全球央行數十年來最激進的升息周期正接近尾聲，緊縮周期可能在2023年初告終。

克蘭諾維奇和他的團隊在報告中表示，歐洲央行的語調轉向，英國財政壓力消退，加上加拿大和澳洲放慢升息步調，讓人更看好全球緊縮周期可望在2023年初結束。策略師團隊表示，美國的貨幣決策者12月可能升息2碼，接在明年第1季再升息1碼後暫停。

儘管標普500指數今年來已下跌19%，但直到近期之前，克蘭諾維奇一直是華爾街最公開多頭的分析師。他在本月稍早立場轉向較懷疑的態度，將摩根大通的模型投資組合削減風險配置。

不過，小摩策略師團隊警告，各國央行減緩緊縮步調不代表將在抗通膨之戰中鬆手，消費者物價壓力必須持續減輕，才能延續央行減緩緊縮步調的做法，儘管近期部份領域已出現通膨減緩跡象。歐洲央行暗示，隨著把主要利率提高一倍，在對抗創紀錄的通膨正取得進展；舊金山聯準銀行總裁戴利10月稍早表示，聯準會應該規劃縮減升息的幅度。

摩根大通策略師團隊表示：「如果我們的預測正確，40年來最為同步與激進的全球升息周期將在明年初結束。」「對風險市場的重要支撐，已從關於央行緊縮步調已經攀抵高峰的訊號浮現，從現在起的進一步升息幅度可能會較小。」

市場普遍預期聯準會在11月2日會議結束時決議升息3碼。投資人將仔細分析聯準會主席鮑爾對未來動向指引的評論。目前接下來會議的展望較不明確，交易人士預期12月升息幅度為2碼或3碼。

克蘭諾維奇的最新看法與摩根士丹利首席美股策略師威爾森（Michael Wilson）相呼應。直到近期都是大家公認空頭立場的威爾森表示，美國10年期與3個月公債殖利率曲線倒掛等指標，支撐聯準會轉向宜早不宜遲。在最近期的機構投資者調查中，威爾森被評選為最佳投資組合策略師。

另外，高盛集團策略師表示，由於央行可能放慢升息步調，再加上投資人當前持倉量低，以及預料強勁的第4季，是標普500指數過去兩周反彈8.9%的原因。

摩根大通的交易部門估計，如果聯準會在2日宣布利率時轉鴿，美股將迎來更多漲勢，分析師預估，若聯準會只升息2碼，幅度比預期來得小，標普500指數一天內將大漲至少10%。

升息 央行 聯準會

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