金價難捉摸 珠寶商變心

國際黃金價格。(彭博資訊)

自2月下旬以來，國際金價 受俄烏戰爭牽動衝高，近期雖走跌但波動難以預料，讓以黃金做為材料的珠寶商感到困擾，紛紛改用其他貴金屬、把重心放在寶石，或尋求其他方法緩解衝擊。

英國 金融時報報導，俄烏戰爭爆發後，金價在3月8日衝上每英兩2,057美元的高點，讓許多珠寶商都措手不及。珠寶商Lebrusan工作室的業主勒布桑說，由於採接單訂製，先前總是有利於現金流，但今年5月後情勢丕變。他說，在金價仍居高不下時，5月突然訂單爆滿，儘管6月調高線上商城的珠寶價格，但為時已晚。

即便是有做準備的業者也遭受打擊。全球最大珠寶商潘多拉（Pandora）會基於12個月的生產計畫，對至少70%的貴金屬進行價格避險。潘朵拉原以為第2季金價頂多漲到每英兩1,818美元，最終實際支付的價格卻是每英兩1,832美元。

雖然金價沒有再衝上3月的高點，此後的波動卻難以預測。奢侈珠寶品牌Le Vian執行長勒維安說：「我們會吸收金價變化的成本，只有在金價漲或跌100美元並維持至少一周，才調整珠寶價格。」他表示，其他珠寶商正尋求用白金來取代黃金。白金一度比黃金貴20%，如今則便宜一半。