奢侈品業一片榮景 重金行銷

近幾個月，企業紛紛削減行銷預算 以度過景氣低迷期，但很多精品業者並沒有同樣的壓力，反而砸更多錢行銷，因為豪車和奢華旅遊等頂級產品的市場欣欣向榮。

華爾街 日報報導，最富裕消費者的淨資產在疫情期間成長，加上千禧世代百萬富豪崛起和疫後報復性消費，都嘉惠了奢侈品品牌。根據市調公司Statista，2022年的全球奢侈品銷售增加到3,491億美元，高於2021年的3,096億美元。

曾在特斯拉和奧斯頓馬丁車廠擔任行銷工作的品牌顧問史普洛說，高端人士的「生活優渥而需求強勁」。臉書母公司Meta和出版商Gannett等公司近幾個月都發現廣告商支出疲軟，但根據華爾街日報，奢侈品與精品品牌並未縮手。理論上，這些品牌其實不必打廣告，他們的產品根本供不應求，。

陽獅集團旗下廣告商Team One的執行長麥可說，奢侈品品牌的2022年行銷預算比2021年更高，2023年也沒有放緩跡象。

舉例來說，萬豪酒店（Marriott）因市場對高端旅館需求增加，提高了麗思卡爾頓（Ritz-Carlton）和St. Regis等品牌今年行銷支出。四季酒店商務長史皮徹特說，該酒店2022年媒體預算將比一年前猛增300%。

一些品牌則努力透過舉辦高檔活動來吸引富人目光。例如電動車 廠Lucid近期在在美國城市巡迴舉辦「未來夢想」活動，讓預訂該廠電動車但還沒有付款購買的客戶以及記者，前來試駕他們的高價車款。

今年5月，預訂了奧斯頓馬丁限量版跑車的300人，最遠從澳洲飛往該品牌在英國的車廠，參加必須穿著禮服的正式晚宴，就在組裝區近距離賞車。這些車款的售價在30萬美元左右。