英央行貨幣緊縮 雙管齊下

英國GDP。(彭博資訊)

為了壓制飆至40年高點的通膨率，英格蘭銀行（英國央行 ）本周將雙管齊下緊縮貨幣政策，開始主動出售在剌激措施期間所買進的債券，並預料將升息 3碼到2008年來最高水準，更將暗示會繼續升息，再加上新任首相蘇納克準備提出的撙節預算案，英國經濟可能進一步深陷衰退的痛苦泥淖。

經濟學家與投資人預期，英央行11月3日將連續第八次升息，提高基準利率3碼至3%，升息幅度將是33年來最大。市場預期，英國央行的緊縮循環還沒結束，明年2月時基準利率將升抵4%，5月再升到4.5%以上。

此外，英國央行11月1日也將開始出售在2009年後所購入的公債，成為第一家這麼做的主要央行。德意志銀行估算，英國央行計畫未來一年出售400億英鎊公債的影響，相當於升息約1碼。

除了貨幣緊縮，英國還面臨財政不確定性。蘇納克和財相杭特已把公布修補公共財政計畫的時間，從原定的10月31日延至11月17日，也經濟前景蒙上新的陰影。

媒體報導，蘇納克正在考慮以加稅和削減支出，籌得500億英鎊，金額超過估計的預算缺口。英國金融時報（FT）報導，蘇納克正考慮再扭轉前首相特拉斯的另一項政策，不再對低碳發電業者的營收設上限，而是打算直接課徵暴利稅。

這也是英國央行和財政部數十年來首度同時在經濟疲軟之際猛踩煞車。雖然央行的目的是要讓經濟降溫到足以驅散工資和物價上漲壓力，但借貸成本上揚已嚴重擠壓家庭支出，企業也在抱怨信用成本上漲。這些因素交織在一起，意味著英國可能已步入衰退。

不動產市場受創最重，英國抵押貸款利率已飆升近2008年高點 ，Moneyfacts的數據顯示，2年期固定利率抵押貸款的成本已升抵6.48%，接近14年來最高，若以此價格推算，借款約20萬英鎊。

這些數字將影響購屋者的負擔能力。駿懋銀行（Lloyds）預期，英國明年房價將下跌7.9%，跌幅甚至可能深達18%。瑞信分析師說，房價「可能很容易下跌10%至15%」。彭博資訊的經濟學家也預測，房價將出現二位數跌幅。