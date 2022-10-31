經濟武器化 全球前景更黯淡

有研究指出，全球經濟武器化程度可能是數十年來僅見。(路透)

全球經濟再度承受壓力，有別於新冠疫情爆發後全球同心協力化解危機，這回主要經濟體卻互相掣肘，這將導致全球經濟前景更黯淡，通膨展望更惡化。

華爾街日報報導，彼得森國際經濟研究所（PIIE）所長波森說：「經濟武器化程度可能是數十年來僅見。你看到G20經濟體努力傷害別的G20經濟體，這是截然不同的世界。」

歐洲因能源價格飆漲，可能已陷入衰退。主因是俄羅斯 切斷天然氣供應，以及歐洲為制裁俄羅斯而即將禁止從當地進口石油 。歐洲央行（ECB）升息抑制通膨，可能進一步抑制產出。

美國聯準會（Fed）一連串升息已使消費者支出減緩、房市景氣萎縮，儘管經濟在第3季恢復成長，仍面臨減弱甚至衰退之虞。汽油價格反彈也壓縮家庭預算，部分問題出在沙烏地阿拉伯無視華府要求增產石油的呼聲。

中國第3季經濟年成長率3.9%，比第2季彈升但遠低於5.5%的官方目標，顯示房價大跌、防疫 封控、美中緊張升高的衝擊。華府最近祭出新限制，禁止對中國銷售半導體和相關設備與技術，同時也聯手盟邦升高對俄國經濟制裁。

換言之，「世界新秩序」從過去30年的合作轉變成失和。波森預料，這將打擊世界各地經濟生產力和企業獲利，進而拖累股市、削弱薪資成長。萬一重大經濟危機來襲，主要經濟強國可能難以像2008全球金融海嘯時那般，攜手合作化解危機。

曾任Fed首席國際經濟學家的花旗集團經濟學家席茨預測，未來12個月內，「滾動式衰退」可能在全球各地輪番上演，第一波可能襲擊能源供應吃緊的歐洲，接下來是利率升到令家庭和企業緊縮開支的美國。

就連往年以刺激措施力抗不景氣的中國，如今礙於房地產泡沫和銀行呆帳，能以政策提振本國乃至世界經濟的空間也很有限。「清零」防疫政策不改，企業和家庭對貸款、支出和投資態度已轉趨審慎。