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美祭出口管制 鎧俠：供應鍊與中國脫鉤代價不菲

編譯洪啟原／綜合外電
日本記憶體晶片大廠鎧俠警告，全球供應鏈脫鉤將「相當複雜、代價不菲且曠日廢時」，美中局勢緊張可能讓已經大幅放緩的市場進一步惡化。 （美聯社）
日本記憶體晶片大廠鎧俠警告，全球供應鏈脫鉤將「相當複雜、代價不菲且曠日廢時」，美中局勢緊張可能讓已經大幅放緩的市場進一步惡化。 （美聯社）

日本記憶體晶片大廠鎧俠（Kioxia）警告，全球供應鏈脫鉤將「相當複雜、代價不菲且曠日廢時」，美中局勢緊張可能讓已經大幅放緩的市場進一步惡化。

鎧俠副董事長佛羅雷斯（Lorenzo Flores）接受FT專訪時說，鎧俠正分析美國最新出口管制行動造成的衝擊，包括中國將透過何種方式報復美國封殺中國製造先進晶片的努力，這個不確定性成為一大挑戰。

華府的管制措施特別針對鎧俠的競爭對手、中國儲存型快閃記憶體（NAND Flash）龍頭長江存儲公司。該公司已要求擔任核心技術要職的美籍員工離職，以遵守美方的出口管制規定。

分析師認為，與長江存儲直接競爭的Nand快閃記憶體製造商，例如鎧俠和美光，可能受惠於美國這波出口管制行動。不過，中國料將加速提升國內產能，長期來看將對鎧俠構成威脅。

鎧俠主要在日本生產快閃記憶體晶片，但佛羅雷斯表示，讓供應鏈與中國脫鉤，將推升半導體產業的成本飆升，而且不太可能在六個月到一年內完成。

佛羅雷斯說：「供應鏈脫鉤是否為當務之急，我無法肯定。謹慎的做法是設法降低自家供應鏈的風險，同時提高自身競爭力。友岸外包（friend-shoring）是合理的方案。」友岸外包意味赴友好國家打造供應鏈。

鎧俠社長早坂伸夫日前表示：「市況嚴峻，我們不清楚這種情況的影響有多深、將持續多久。但我們認為需求不會持續下滑，因此須做好準備，因應未來局勢。」

南韓記憶體晶片大廠SK海力士也警告，晶片需求正以前所未見的幅度放緩，但佛羅雷斯依然認為，需求下滑只是周期的一環。他說，需求續降歸因於市場對全球經濟展望的擔憂、供應鏈受疫情干擾導致庫存積壓，以及美國對中國出口管制的不確定性。

供應鏈 晶片 日本

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