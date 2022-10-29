日銀維持低利率 日圓走貶

日本 銀行（央行 ）28日宣布維持超低利率政策不變，繼續與全球主要央行背道而馳。日銀並上修本年度通膨率預估值，但預測通膨將在明年下滑至低於2%目標。日本政府同日再推追加預算，希望減輕通膨對民眾帶來的負擔。

彭博資訊報導，日銀總裁黑田東彥28日宣布，繼續維持短期公債負利率、10年期公債殖利率 上限為0.25%的「殖利率曲線控制」政策及資產採購計畫。日本央行的決策都在市場預料之中。

日圓兌美元匯價起初對日銀的政策聲明幾乎沒有反應，但黑田於會後記者會表示，勿對近期升息抱有期待，日圓匯率開始走貶。之後日銀又宣布將更加頻繁購債，也讓日圓匯價28日在午盤出現新一波貶勢，一度大貶逾1%至147.86日圓。日圓上周貶至32年最低後反彈，市場懷疑日本政府進場干預。

就在日銀公布會議決策的數小時前，日本首相岸田文雄宣布一筆29.1兆日圓（約2,000億美元）的追加預算案，目標是要減輕源價格飆漲（部分是由日圓貶值引起）對民眾造成的痛苦，此舉也可能幫助日銀持續實行現有政策。

野村證券首席日本經濟學家森田京平表示，由於日本並非全面性的通膨，物價上漲幅度也只有歐美的三分之一，日銀政策轉向緊縮的可能性仍低。

另外，在新公布的經濟預測中，日銀把對明年3月底止的本年度通膨預測大幅調高至2.9%，但明年度的通膨預測卻調降為1.6%，低於日銀的2%目標，這符合日銀認為目前的通膨加速不會持續下去的觀點。