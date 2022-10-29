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獲利銳減 英特爾調降全年財測

編譯季晶晶／綜合報導
英特爾調降第4季營收預測，並承諾進一步降低成本。（路透）
英特爾調降第4季營收預測，並承諾進一步降低成本。（路透）

美國晶片大廠英特爾上季營收和獲利都銳減，並且今年來第二度調降全年財測，但誓言要撙節成本以度過電腦需求低迷期，並且加速整頓以爭搶晶圓代工市場，顯示該公司在擴大支出之際，也關注成本紀律，成為英特爾法說會的亮點，激勵股價28日早盤大漲逾8%。

英特爾在美股27日盤後公布，第3季淨利比去年同期驟減85%至10億美元，經調整後每股盈餘25美分，高於分析師預期；上季營收年減20%至153億美元，略低於市場預估的154億美元。資料中心事業上季營收年減27%至42億美元，包括個人電腦（PC）晶片的客戶運算銷售下滑17%到81億美元，都不如市場所估。英特爾吹冷風，主要代工大廠廣達、仁寶、緯創等雖繳出不錯的第3季營收，目前也普遍看淡今年第4季NB表現，預期落底反彈至少要等到明年下半年。

緯創及英業達都釋出本季PC出貨量將低於上季的預估。法人也推估廣達、仁寶本季出貨量將下滑。

英特爾預估，本季營收將介於140億-150億美元，經調整後每股盈餘將是20美分，都遜於市場預測。該公司並下修全年財測，現在預期營收將介於630億-640億美元，低於之前預估的650億-680億美元，每股盈餘預估也從之前的2.3美元調降到1.95美元，毛利率預期也從49%下修到47.5%。

執行長基辛格說，當前的景況是「總體情勢惡化」，現在要預測電腦晶片市場何時探底還太過「貿然」，但公司將削減成本，希望明年能省下30億美元的成本，成本撙節規模在2025年前增至80億-100億美元。

英特爾的撙節措施包括裁減「大量」人力、減少銷售與行銷支出、降低與第三方合作夥伴的支出、調降工廠時數等措施。

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