運價指數連19黑 跌幅擴大

本周運價指數 （SCFI）1,697.65，失守1,700點大關，單周下跌81.04點，為連19黑，跌幅再度擴大至4.55%，歐美航線 跌勢也較上周再擴大。貨櫃輪業者認為，目前運價大跌並不是船舶供給量太多的問題，主要是高通膨已經蔓延至經濟領域，傷害到北美、歐洲等終端需求。

前一周在大陸十一長假後貨量逐漸增加，SCFI跌勢收斂，指數小跌35.31點，雖然四大遠洋線還是走低，但美國線跌幅縮小，業界原本期盼隨運價跌幅逐步收斂、反映底部將近，結果本周持續下跌。

北美線中，遠東-美西線本周每FEU（40呎櫃）下跌127美元，價格來到1,902美元，跌破2,000美元，跌幅6.25%；遠東到美東每FEU為5,318美元，較前一周下跌321美元，跌幅5.69%，跌幅較上周擴大。

遠洋線方面，遠東到歐洲運價每TEU（20 呎標準貨櫃）下跌277美元至2,102美元，跌幅 11.64%；遠東到地中海運價每 TEU 為2,344美元，下跌224美元或 8.72%。

亞洲近洋航線方面，日本 關西線每TEU小跌3美元至320美元、日本關東線每TEU則持平，維持在298美元。