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日本將推71.6兆日圓刺激方案 減緩通膨苦痛

編譯林奇賢／綜合外電
東京10月通膨率衝上33年高點之際，日本首相岸田文雄28日將宣布規模71.6兆日圓的經濟刺激方案。（路透）
東京10月通膨率衝上33年高點之際，日本首相岸田文雄28日將宣布規模71.6兆日圓的經濟刺激方案。（路透）

在東京10月通膨率衝上33年高點之際，日本首相岸田文雄28日將宣布規模達71.6兆日圓（4,900億美元）的經濟刺激方案，希望降低物價上漲對消費者和企業所帶來的衝擊，提振經濟成長，從而提振岸田政府持續下滑的支持率。為此他也下令擬定29.1兆日圓（2,000億美元）的追加預算，以支應刺激方案。

彭博資訊報導，岸田文雄表示，這項刺激方案總規模將為71.6兆日圓，包含民間的貢獻和其他財政措施，財政支出規模將為39兆日圓。岸田內閣28日將批准這項方案

日經新聞指出，這項刺激方案的內容包含明年1月起為消費者和企業提供電力和汽油價格補貼。共同社指出，日本政府計劃調降一般家庭的電價每度7日圓，讓一般家庭平均每月可剩下約2,800日圓，企業每度電則將獲得3.5日圓的支持。

這項方案也希望確保日本能收獲日圓貶值的果實，具體手段為促進國內觀光復甦，以及提高日本農產品的海外復甦。刺激方案也將推動岸田提出的「新資本主義」構想，包括提供企業更多調高薪資的誘因，也要發放10萬日圓給每位懷孕的母親。

日本總務省同日公布，東京10月不計生鮮食品的核心消費者物價指數（CPI）比去年同期攀升3.4%，高於市場預期，比9月的2.8%更上層樓，為1989年10月以來最高；若排除多次調漲消費稅的效應，這個數字更將是1982年7月來最高。由於東京CPI被視為日本全國通膨率的領先指標，最新數據預示日本10月通膨將大幅攀升。

日本銀行（央行）同日維持貨幣政策不變，將短期利率目標維持在負0.1%、日本10期公債殖利率曲線上限也維持在零，資產購買措施也沒變，並重申鴿派指引，承諾必要時將加碼刺激。

日銀也上修止於明年3月底的通膨預估至2.9%，高於原估地2.3%，明年度通膨預測也上調0.2個百分點到1.6%，淡江降至2%的通膨目標以下。

儘管日本政府的最新刺激方案可能有助拉抬岸田的支持率，但也將使外界更加懷疑日本政府能否延續寬鬆的財政和貨幣政策。

日本 殖利率 岸田文雄

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