IMF調降今明兩年亞洲成長預測 估中國房市危機短期難解

IMF下調亞洲今、明兩年的經濟成長率預測，中國今年成長率預估更遭大幅調降1.2個百分點。（歐新社）

國際貨幣 基金（IMF）28日下調亞洲今、明兩年的經濟成長率預測，主因是全球貨幣緊縮、烏克蘭戰爭推升通膨上升、及中國經濟急劇放緩抑制地區復甦前景。IMF亞洲官員也認為，中國的不動產問題難以迅速化解。

IMF發布亞太地區經濟展望報告，調降亞洲今年經濟成長率預測0.9個百分點到4%，明年預估將成長4.3%，也比4月的預測低了0.8個百分點，「隨著新冠疫情的影響減退，亞洲面臨全球貨幣緊縮和外部需求料將放緩的新逆風」。。亞洲今、明兩年的成長也都將比去年的6.5%慢。

IMF亞太部門主管斯里尼瓦桑（Krishna Srinivasan）指出，亞洲在今年初展現的經濟強勁彈升動能正在減弱，第2季表現弱於預期，”說。

報告也說，雖然相較於其他地區，亞洲的通膨率不算高，但多數央行須繼續加息，以確保通膨預期不會失控，「需要進一步緊縮貨幣政策，以確保通膨回到目標，維持通膨預期穩定」。

IMF指出，亞洲復甦遭遇的其中一個最大阻力，為中國經濟迅速而廣泛放緩，主因為北京 推行嚴格的防疫措施、以及不動產問題持續惡化，「過去一年有愈來愈多的房地產開發商債務違約，該產業取得市場融資的挑戰愈來愈大」，而「銀行體系也因對不動產有大量曝險，面臨的風險愈來愈高」。

斯里尼瓦桑警告，中國的不動產問題沒有迅速的解決方案，必須「以全面的方式處理」。IMF預估中國今年經濟成長將放緩至3.2%，比4月的預測低了1.2個百分點，明、後年則分別預估將成長4.4%和4.5%。

IMF表示，由於亞洲新興經濟體被迫升息以避免資本迅速外流，若能「謹慎」干預匯市手段，可能有助減輕一些國家的貨幣政策負擔。

報告說，在菲律賓等匯市流動性較淺的市場、或者是印尼等銀行或企業資產負債表貨幣錯配加劇匯率 波動風險的地方，這類工具可能特別有用，但「干預匯市應該是暫時的，以避免持續使用會帶來副作用」。