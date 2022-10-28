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IMF調降今明兩年亞洲成長預測 估中國房市危機短期難解

編譯簡國帆／綜合外電
IMF下調亞洲今、明兩年的經濟成長率預測，中國今年成長率預估更遭大幅調降1.2個百分點。（歐新社）
IMF下調亞洲今、明兩年的經濟成長率預測，中國今年成長率預估更遭大幅調降1.2個百分點。（歐新社）

國際貨幣基金（IMF）28日下調亞洲今、明兩年的經濟成長率預測，主因是全球貨幣緊縮、烏克蘭戰爭推升通膨上升、及中國經濟急劇放緩抑制地區復甦前景。IMF亞洲官員也認為，中國的不動產問題難以迅速化解。

IMF發布亞太地區經濟展望報告，調降亞洲今年經濟成長率預測0.9個百分點到4%，明年預估將成長4.3%，也比4月的預測低了0.8個百分點，「隨著新冠疫情的影響減退，亞洲面臨全球貨幣緊縮和外部需求料將放緩的新逆風」。。亞洲今、明兩年的成長也都將比去年的6.5%慢。

IMF亞太部門主管斯里尼瓦桑（Krishna Srinivasan）指出，亞洲在今年初展現的經濟強勁彈升動能正在減弱，第2季表現弱於預期，”說。

報告也說，雖然相較於其他地區，亞洲的通膨率不算高，但多數央行須繼續加息，以確保通膨預期不會失控，「需要進一步緊縮貨幣政策，以確保通膨回到目標，維持通膨預期穩定」。

IMF指出，亞洲復甦遭遇的其中一個最大阻力，為中國經濟迅速而廣泛放緩，主因為北京推行嚴格的防疫措施、以及不動產問題持續惡化，「過去一年有愈來愈多的房地產開發商債務違約，該產業取得市場融資的挑戰愈來愈大」，而「銀行體系也因對不動產有大量曝險，面臨的風險愈來愈高」。

斯里尼瓦桑警告，中國的不動產問題沒有迅速的解決方案，必須「以全面的方式處理」。IMF預估中國今年經濟成長將放緩至3.2%，比4月的預測低了1.2個百分點，明、後年則分別預估將成長4.4%和4.5%。

IMF表示，由於亞洲新興經濟體被迫升息以避免資本迅速外流，若能「謹慎」干預匯市手段，可能有助減輕一些國家的貨幣政策負擔。

報告說，在菲律賓等匯市流動性較淺的市場、或者是印尼等銀行或企業資產負債表貨幣錯配加劇匯率波動風險的地方，這類工具可能特別有用，但「干預匯市應該是暫時的，以避免持續使用會帶來副作用」。

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