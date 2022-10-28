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亞馬遜等網路大咖倒成一片 唯獨這家電商挺住了

編譯王巧文／綜合外電
在亞馬遜、Meta等網路大咖表現一片慘澹之際，加拿大電商平台Shopify一枝獨秀，甫公布的第3季營收擊敗分析師預期。 （路透）
在亞馬遜、Meta等網路大咖表現一片慘澹之際，加拿大電商平台Shopify一枝獨秀，甫公布的第3季營收擊敗分析師預期。 （路透）

在亞馬遜、Meta等網路大咖財報以及股價表現一片慘澹之際，加拿大電商平台Shopify顯得一枝獨秀，甫公布的第3季營收擊敗分析師預期，歸功於增添商家販售及宣傳商品的管道，提振了整體業績。

這家總部位於渥太華的公司27日表示，上季總營收為14億美元，超越分析師預期的13億美元，經調整後每股虧損2美分，也優於市場估計的虧損7美分。Shopify股價27日收漲17.3％，寫5月以來最大漲幅。

Shopify繳出亮眼的財報，表明執行長盧特克（Tobi Lutke）應對艱難零售市況的策略奏效，包括裁員、優化小型企業客戶服務等措施，可能已逐漸開花結果。

Shopify上季表現已成為低迷市況裡的難得亮點。Meta、字母和微軟等網路大咖近來相繼繳出難看財報，已引爆科技股拋售潮，亞馬遜上季業績失色，更預估年底假期購物季欲振乏力，本季營收恐寫下歷來最小增幅。

彭博分析師在一份報告中說， Shopify業務營收超預期，可能代表該公司已度過與去年強勁市況相比最糟糕的時期，「這份財報使我們有信心相信，其明年業績成長有望超越今年，不僅是受小商家鼓舞，也是因為更多大型零售商從老牌平台轉入」。

儘管如此，該公司距離完全復甦仍有段路要走，隨著疫後消費者重返實體商店購物，加上高通膨對消費者支出造成壓力，Shopify業務仍面臨強勁逆風，股價今年截至26日猛墜逾75％。

營收 股價 分析師

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