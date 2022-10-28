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標普市場情報預測 明年亞太主導成長

編譯季晶晶／綜合報導

標普全球市場情報（S&P Global Market Intelligence）預測，亞太地區2023年能有3.5%的實質成長，而歐洲和美國可能面臨衰退，因此亞太地區經濟體明年將主導全球成長。

財經網站CNBC報導，這份報告指出：「亞太地區占全球國內生產毛額（GDP）的35%，因區域自貿協定、高效供應鏈和有競爭力的成本優勢，將在2023年主導全球成長。」

該公司將全球實質GDP的成長預測，由2%下修0.6個百分點到1.4%，遠低於2021年全球成長率5.9%，也不如標普預測2022年可成長2.8%。

儘管亞太地區以外的負面前景給全球經濟投下陰影，但標普預測，世界也許能避免徹底陷入衰退。

標普全球市場情報公司經濟研究的執行董事強生說，隨著亞太、中東和非洲溫和成長，全球經濟可避免衰退，但成長會微乎其微。

通貨膨脹居高不下、金融市場條件收緊，全球經濟狀況持續惡化，歐洲、美國、加拿大和拉丁美洲部分地區可能在未來幾個月就陷入衰退。

歐洲和北美可能2022年底和2023年初面臨衰退，並可能透過貿易和資本流動，對全球產生溢出效應。

供應鏈 通貨膨脹 加拿大

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