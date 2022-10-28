出口疲軟 南韓上季GDP探一年低點

南韓 上季的經濟成長力道降至一年來最弱，原因是在全球景氣降溫之際，出口表現疲軟，分析師也警告，仰賴出口的南韓經濟將遭遇更多逆風。

南韓央行 27日公布，第3季國內生產毛額（GDP）初估季增0.3%，雖優於市場預估的成長0.1%，但不如前一季的成長0.7%，為2021年第3季以來最慢的增速。與去年同期相比，南韓第3季GDP成長率為3.1%，比市場預期的2.8%強勁。

儘管上季經濟仍為正成長，但分析數據後發現，在全球需求降溫、各國央行採取緊縮政策、及通膨飆高之際，這個亞洲第四大經濟體正迅速喪失成長動能。

南韓上季進口額增加的速度遠快於出口，淨出口表現不振，對經濟成長的負面影響達1.8%，抵銷了在多數抗疫封鎖措施解除後，民間支出和企業產能投資 的成長。

HI投資&證券公司首席經濟學家朴相鉉（音譯）說：「今日所公布的數據看似還算不錯，但這反映的是過去，但從國內外的需求來看，前景已更加艱困。」

南韓央行同日也宣布，將推出更多措施以改善銀行體系的流動性，緩解房地產開發商債務違約所引發的信貸緊縮驚慌。南韓央行說，將放寬地方金融機構向銀行申請貸款的抵押品政策。

南韓央行也為地方金融機構祭出規模約6兆韓元（424億美元）的臨時附買回工具，使金融市場得以順暢地發揮功效。

南韓樂高樂園的開發商Gangwon Jungdo開發公司未能償還原定上月29日支付的一筆1.44億美元債務，使當地短期資金市場急凍。市場預估，自去年8月以來已升息10碼的南韓央行，可能考慮放慢緊縮步調。