三星不減產 增晶片資本支出

三星電子上季獲利大幅下滑，但重申不會減產晶片。（路透）

三星 電子上季獲利大幅下滑逾兩成，預估晶片 需求要到在明年下半年才會回升，但重申不會減產晶片，今年還要擴增晶片資本支出，顯示其記憶體晶片供應的增速將比同業還快，與其他晶片製造商調降產量或資本支出的情況形成鮮明對比，繼續追趕台積電、並且擠掉其他記憶體晶片對手的企圖明顯。

三星27日公布，第3季淨利較去年同期減少23.6%至9.38兆韓元（66億美元），營業利益銳減31.4%至10.85兆韓元，營收 則年增3.8%至76.78兆韓元，全都低於市場預期。

其中，晶片部門上季營業利益驟減近50%至5.12兆韓元，「在總體經濟不確定性持續存在下，客戶的庫存調整超乎市場預期，消費電子產品的需求持續減弱，我們的銷售結果也下滑」。但三星也說，在「先進製程的良率有所改善」的帶動下，晶圓代工事業的營收和營業利益創新高。

三星預期，晶片業景氣要到明年下半年才會復甦，但重申不會減產晶片，今年還將擴增晶片相關資本支出9%至47.7兆韓元（336億美元），持續注資邏輯晶片製造事業，瞄準台積電。

三星計畫本季支出21兆韓元用於擴張生產廠房與升級基礎設施，使今年的總資本支出增至54兆韓元，高於去年的48.2兆韓元。

三星全球晶片銷售與行銷副總裁韓進滿說，「若我們從戰略層面思考，我們確實看到必須準備回應的中長期需求復甦」，「展望明年，仍有伺服器資料中心擴增的計畫，我們也預期擴大採用DDR5」將提振晶片需求」。新上任的執行董事長李在鎔也宣示：「現在是大膽行動的時刻。」

三星說，地緣政治的不確定性可能持續抑制晶片需求到明年初，NAND快閃記憶體市場可能要到明年才會回升，但仍將以比同業快的速度，提高記憶體晶片出貨量。分析師認為，這彷彿是在宣示三星要利用當前的不景氣時刻，擠掉SK海力士和鎧俠等NAND快閃記憶體對手。

三星的行動業務上季營業利益年減3.6%至3.24兆韓元，預估明年行動需求將稍微復甦；顯示器面板業務表現穩健，但大型面板業務仍虧損，反映電視和PC螢幕銷售趨緩。