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史坦普：亞太經濟體明年主導全球成長

編譯季晶晶／綜合外電
史坦普全球市場情報預測，亞太地區經濟體2023年將主導全球成長。（路透）
史坦普全球市場情報預測，亞太地區經濟體2023年將主導全球成長。（路透）

財經網站CNBC報導，根據史坦普全球市場情報（S&P Global Market Intelligence），亞太地區經濟體明年將主導全球成長。

史坦普預測，亞太區2023年能有3.5%的實質成長，而歐洲和美國可能面臨衰退。

史坦普在報告中指出：「亞太地區占全球GDP的35%，因區域自貿協定、高效供應鏈和有競爭力的成本優勢，將在2023年主導全球成長。」

該公司將全球實質GDP的成長預測，由2%下修0.6個百分點到1.4%，遠低於2021年全球成長率5.9%，也不如史坦普預測2022年可成長2.8%。

儘管亞太地區以外的負面前景給全球經濟投下陰影，但史坦普預測，世界也許能避免徹底陷入衰退。

史坦普全球市場情報公司經濟研究的執行董事Sara Johnson說：「隨著亞太、中東和非洲溫和成長，全球經濟可避免衰退，但成長會微乎其微。」

該公司並補充說明，東南亞印度將因為貿易「遠離中國大陸」進行多元化而受益。

但通貨膨脹居高不下、金融市場條件收緊，全球經濟狀況持續惡化，歐洲、美國、加拿大和拉丁美洲部分地區可能在未來幾個月就陷入衰退。歐洲和北美可能2022年底和2023年初面臨衰退，並可能透透過貿易和資本流動，對全球產生溢出效應。

惠譽評級（Fitch Rating）也預期美國經濟在2023年第2季進入「真正的衰退」，雖然依歷史標準而言相對溫和，「很類似1990-1991年的情況」。

東南亞 供應鏈 印度

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