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瑞信Q3虧損逾40億美元 宣布策略性大整頓

編譯湯淑君／綜合外電
瑞信集團第3季陷入巨額虧損，宣布大規模整頓計畫。（路透）
瑞信集團第3季陷入巨額虧損，宣布大規模整頓計畫。（路透）

CNBC報導，瑞士信貸集團（Credit Suisse）第3季淨虧損40.34億瑞郎（40.9億美元），不僅遠超出分析師估計的56.79億瑞郎虧損，跟去年同期淨賺4.34億瑞郎相比更是天差地別，主要受俄羅斯業務相關的投資銀行營收減緩拖累，以及與法遵與風控相關的訴訟費用增加影響。

同時，瑞信宣布大規模整頓計畫，新任執行長Ulrich Koerner向CNBC表示，此舉象徵「新瑞信改造」的開始。

根據這項策略轉型計畫，瑞信矢言「徹底重組」旗下的投資銀行，以大幅降低對風險加權資產的曝險，這些資產用來決定一家銀行所需資本適足要求有多高。另一目標，是在2025年之前，把成本基礎大砍15%，或相當於25億瑞郎。瑞信估計，到2024年底，相關整頓費用可能達到29億瑞郎。

轉型計畫付諸實施後，瑞信將把投銀部門分割出去，成為獨立的公司，稱為CS First Boston，屆時將發行新股及權證，以籌資40億瑞郎。瑞信也將成立一個資本釋出單位，協助脫售低報酬、非策略性事業。

瑞信希望在組織整頓的過程中，把對風險加權資產以及槓桿的曝險分別大砍40%，同時準備在2025年之前，將「接近80%的資產」配置到旗下的財富管理（Wealth Management）、瑞士銀行（Swiss Bank）、資產管理與市場（Asset Management and Markets ）部門 。

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