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GDP推升道指 Meta拉低那指

在好市多買輪胎 除了便宜還有這4個好處

歐洲搶買天然氣過冬 道達爾上季獲利再創新高

編譯易起宇／綜合外電
道達爾能源上季獲利再創新高，因歐洲各國大量搶購天然氣，以儲備冬季能源。 （美聯社）
道達爾能源上季獲利再創新高，因歐洲各國大量搶購天然氣，以儲備冬季能源。 （美聯社）

法國能源巨擘道達爾能源（TotalEnergies）上季獲利再創新高，因歐洲國家大量採購天然氣，以趕在冬季前補充庫存，高油價也有助拉抬獲利。

道達爾27日表示，第3季經調整後淨利為99億美元，比去年同期增長超過一倍，並高於分析師預期。其中天然氣與電力部門經調整後淨營業利益達到破紀錄的36億美元，遠高於前季的11億美元，主因是液化天然氣（LNG）價格大漲50%，以及交易部門表現強勁。

高油價和精煉產品利潤也幫助拉抬獲利。道達爾表示，儘管全球經濟可能衰退，原油價格仍受到石油輸出國組織和盟國（OPEC+）的減產決定和12月將生效的歐洲俄油禁令支撐。從明年2月開始延長對俄國燃料的禁令，也可能會使精煉產品利潤率維持在高檔。

隨著石油大廠陸續發布獲利成長財報，這些企業可能又將再度面對到政治壓力。這些企業的財報與邁向衰退的全球經濟呈現出完全不同的光景，同時家庭能源費用仍在持續飆漲。

石油大廠的豐厚獲利和激增的股東報酬，已促使歐洲各國政府要對這些能源業者祭出暴利稅。道達爾9月表示，12月將發放每股1歐元的特別股利。歐洲同業殼牌也說將提高股東股利，因為上季獲利創下該公司史上第二高。

石油 油價 天然氣

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