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銀行「吃定」小客戶 拜登開選舉支票：打擊不合理收費

中共20大嚇跑投資人 海外上市中企損失700億

歐洲各大銀行 暴利稅箭靶

編譯湯淑君／綜合報導
德意志銀行第3季淨利遠優於分析師預期，反映投資銀行部門交易熱絡。（美聯社）
德意志銀行第3季淨利遠優於分析師預期，反映投資銀行部門交易熱絡。（美聯社）

從近來陸續公布的財報可發現，歐洲大型銀行乘著利率漲潮，第3季獲利大豐收，但也可能因此成為政府徵收暴利稅瞄準的目標。

德國最大放款機構德意志銀行26日公布，第3季淨利11.15億歐元（11.1億美元），遠優於分析師預期的8.35億美元，反映投資銀行交易熱絡，以及利率升高助長放款收入。營收成長15%至69.2億美元，並表示全年營收預測260億至270億歐元仍有「上行空間」。

德銀執行長索因（Christian Sewing）發布聲明說：「我們交出十餘年來最佳獲利成果...朝達成2022目標邁進。」

同時，瑞銀集團（UBS）上季財報大放異彩，得力於對富裕客戶放款收益躍增，抵銷顧問費收入銳減58%還綽綽有餘。巴克萊、Santander、UniCredit、渣打、滙豐（HSBC）也全都超越市場預期。

倫敦金融時報（FT）報導，歐洲銀行業上季獲利紛傳捷報，主因是利率上揚有助提振銀行盈餘；固定收益交易表現強勁，更讓設有大型投銀部門的放款機構（如德銀和巴克萊），獲利錦上添花。

歐洲各國政府財政正捉襟見肘，腦筋可能動到獲利豐厚的銀行業上。今年7月，西班牙成為第一個提議對銀行盈餘課徵暴利稅的西歐國家，儘管此計畫可能與歐洲央行（ECB）的路線起衝突。英國新財政大臣杭特也準備維持一系列加稅計畫，其中包含一項銀行稅。

英國在野黨國會議員25日就呼籲政府對銀行開徵暴利稅。自由民主黨籍議員奧妮說：「民眾房貸帳單漲翻天，銀行卻賺得盆滿缽盈，令人難以忍受。」她建議政府尋求對銀行多得離譜的獲利課稅，否則替代選擇只剩刪砍公共服務，但那將帶給民眾痛苦。

利率 營收 英國

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