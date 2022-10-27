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SK海力士：記憶體市況惡化

記者李孟珊、編譯劉忠勇／綜合報導
南韓記憶體晶片大廠SK海力士第3季獲利驟降60%，低於預期」。（路透）
南韓記憶體晶片大廠SK海力士第3季獲利驟降60%，低於預期」。（路透）

南韓記憶體晶片大廠SK海力士昨（26）日公布第3季獲利驟降60%，表現低於分析師預期，同時削減明年資本支出「略超過50%」、降至2008年金融海嘯的水準，並示警記憶體市場面臨「前所未有的惡化情形」。

SK海力士是全球第二大DRAM廠暨前五大NAND晶片廠，其看壞後市，透露整體記憶體市場陷入冰河期，南亞科、威剛、華邦等台廠同樣嚴陣以待。

南亞科不諱言，目前記憶體市況「非常差」，主要受制於通膨、升息、俄烏戰爭及中國封控四大變數，造成總體經濟和消費信心都受重大影響，該公司本季也可能陷入虧損。

南亞科分析，從庫存端來看，可以看到部分終端客戶庫存逐步去化，網通、車用等消費型電子終端產品客戶拉貨意願提升，在部分客戶庫存去化下，加上第3季報價跌幅已深，雖然第4季平均銷售單價恐持續下滑，但價格跌幅可望收斂。

威剛則說，在記憶體原廠開始調降資本支出與生產節奏，看好將加速明年記憶體價格落底，整體產業朝正向發展，以DRAM來說，供給位元增長仍屬健康且平穩，雖然今年消費性需求受全球政治、經濟與疫情影響，但在後續新平台上市與價格刺激下，各類型DRAM應用容量可望快速成長。

受記憶晶片需求驟減影響，SK海力士上季獲利銳減60%，認為記憶體晶片產業市況「空前惡化」，並將削減明年資本支出「略超過50%」至2008年金融海嘯的水準，此舉雖印證電子產品展望的悲觀氛圍，但有助供需達成平衡，帶動記憶體晶片價格明年回升。

SK海力士第3季淨利比去年同期減少66.7%至1.1兆韓元（7.694億美元），營業利益年減60.4%至1.66兆韓元（11.6億美元），營收也下滑7%為10.98兆韓元，都低於市場預估。

SK海力士指出，上季DRAM晶片價格下跌約20%，用於資料儲存市場的NAND晶片更跌逾20%，「營收季比下滑，是因為在世界總體經濟環境惡化下，DRAM和NAND晶片需求疲軟，致使銷量和價格都下滑」，並且認為「記憶體晶片業市況空前惡化，個人電腦和手機製造商等記憶體晶片主要買家出貨已減少。」

晶片 營收 金融海嘯

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