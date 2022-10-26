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LGD上季虧損擴大 需求以「前所未見水準」下滑

編譯簡國帆／綜合外電
樂金顯示器上季為連續第二季虧損，且虧損幅度擴大。（路透）
樂金顯示器上季為連續第二季虧損，且虧損幅度擴大。（路透）

樂金顯示器（LGD）上季為連續第二季虧損，且虧損幅度擴大，主因為液晶顯示器面板和OLED面板都以「前所未見的水準」下滑，因而將調降今年的投資支出超過1兆韓元（7億美元），並且彈性調整OLED面板產線，以因應需求趨勢。

LGD第3季淨損7,7740億韓元，遠不如去年同期的獲利4,638億韓元；上季營業損失為7,593億韓元，較前一季擴大，也甚於市場預估。

上季營收則年減6.3%至6.77兆韓元。資訊科技（IT）產品的面板銷售約占總銷售的45%，之後為電視面板的25%。

LGD表示，液晶顯示器面板和OLED面板都一直以「前所未見的水準」下滑，企業需求也因不利的總體環境而趨緩，而特定類型的液晶和OLED面板需求疲軟情況，將持續到明年下半年。

KB證券公司分析師金東遠（音譯）預測，即便液晶面板價格已在本月止跌，但因需求低迷，LGD本季展望依然看衰，面板製造商也正積極減少供應。他預估，LGD今年的虧損將創紀錄，營業損失達1.3兆韓元。

LGD說，將持續縮減液晶電視事業的規模，目標是儘快停產南韓的液晶電視面板，並將分階段減少中國的產量，財務長金成炫（音譯）指出「在保守情況下，不佳的管理表現可能拉長...我們將加速退出疫情電視事業」，但未提供更新後的時間表。LGD上季約9%的營收來自液晶電視。

在此同時，歐洲的OLED電視需求持續減緩。研究機構TrendForce數據顯示，上季的全球電視出貨量比去年同期衰減2.1%至5,139萬台，本季預估將年減3.5%到5,696萬台，但估將季增10.8%。今年的OLED電視出貨量預估將年減0.6%到667萬台。

營收 疫情 投資

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