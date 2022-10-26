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這家德國新創尋求與台積電合作 幫助開發更小晶片

編譯林奇賢／綜合外電
德國新創奈米懷德（NanoWired）正尋求和全球最大晶圓代工業者台積電做生意。（路透）
德國新創奈米懷德（NanoWired）正尋求和全球最大晶圓代工業者台積電做生意。（路透）

德國新創業者奈米懷德（NanoWired）正尋求和全球最大晶圓代工業者台積電做生意，希望其技術能獲得台積電採用，開發更小的晶片

英國金融時報（FT）報導，奈米懷德是2017年從達姆施塔特工業大學分出來的新創公司，員工僅22人，客戶也不多，但執行長伯萊姆（Olav Birlem）認為其技術可以為晶片生產帶來革新，放眼期待業界巨頭台積電成為客戶。

奈米懷德已商業化一種用極細金屬線接合兩個物體的技術，可望成為晶片封裝的解決方案。隨著運算需求愈來愈大，半導體製造商須持續將更多電晶體塞進每個晶片、讓更多晶片裝入一個裝置。

報導指出，奈米懷德的接合技術，可能有助解決晶業在開發更小的晶片時所遇到的問題，例如接合所造成的短路、電壓降（設備兩端出現電位差）等。

奈米懷德已在兩周前啟用台北辦公室，如今正試圖對台積電與其他涉及晶片製造的台廠，行銷這項技術。

這也證明了台積電（乃至台灣）在全球晶片業的重要性。囊括全球晶圓代工逾半市占率的台積電預測，今年全年營收將衝上750億美元。

此前，奈米懷德已攜手汽車供應鏈的晶片製造商和相關供應商。已贏得英飛凌和馬牌（Continental）等客戶，也與日本車廠本田（Honda）及村田製作所展開合作。

車用晶片占全球半導體營收的比重僅略高於10%，因此奈米懷德著眼於其他領域會有更大商機。

FT指出，台灣不少公司都有望成為奈米懷德的客戶，例如全球第三大矽晶圓供應商環球晶、全球最大封測廠日月光、全球最大電子組裝代工廠鴻海等。

晶片 台積電 營收

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