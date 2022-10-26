BIS攜手亞洲央行 測試跨境數位貨幣交易平台mBridge

中國、香港、泰國和阿聯央行正為國際清算銀行開發的數位貨幣交易平台mBridge進行測試。 （歐新社）

在各國政府爭相發展虛擬貨幣 之際，亞洲多家央行 正帶頭測試一個區塊鏈平台，讓數位貨幣跨境交易更容易。

日經新聞報導，中國、香港 、泰國和阿拉伯聯合大公國央行，已加入國際清算銀行（BIS）開發的數位貨幣交易平台「mBridge」的前導測試。多款央行數位貨幣（CBDC）已在該平台上發行，總價值達1,200萬美元。

「mBridge」在8至9月進行了為期六周的試驗，共有20家商業銀行參與，包括滙豐銀行、中國銀行、曼谷銀行和第一阿布達比銀行。這段期間，因行業者順利代表企業客戶，以該平台發行的央行數位貨幣完成164筆支付和外匯交易。

BIS在這項試驗的評估報告中表示，此次試驗共測試三種交易型態，分別是央行數位貨幣的發行，商業銀行間的跨境支付，以及商業銀行間的外匯交易：「mBridge提供一個共享平台，讓參與者能在央行保證資金安全的情況下執行點對點直接支付；這次試驗成功展現出這個平台改善跨境支付速度和效率的能力，也能減少現實世界的清算風險。」

BIS表示，mBridge在準備好上路前，還需要繼續調整和改善，未來兩年將專注於改善數據隱私工具、統合交易和流動性管理工具。為了讓在mBridge上進行國際CBDC清算能被廣泛採納，以及開啟數位貨幣更多的可能性，也必須調整相關監管規定，並且讓法規更明確。