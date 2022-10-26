SK海力士：「撤出中國」消息不屬實 從未有相關計劃

南韓存儲芯片巨頭SK海力士回應指出，部分媒體報導的「SK海力士計劃撤出中國」不屬實。（路透）

外傳由於外部環境變化，SK海力士計劃撤出中國市場，中國科技網站鈦媒體報導，南韓 存儲芯片巨頭SK海力士回應指出，部分媒體報導的「SK海力士計劃撤出中國」不屬實，公司從未提及任何計劃涉及全面撤出中國或停止中國工廠運營的安排。

公司在一份聲明中強調，SK海力士將盡全力確保中國工廠的正常運營，但同時在考慮到瞬息萬變的外部環境下，正在核查在中國的設施營運的各種應急計劃。

SK海力士總裁Kevin Noh 26日在財報會上表示，最壞情況下，公司正在考慮出售晶圓廠、出售設備或將設備轉移到南韓（選項）。「當然，我們希望能避免這種『極端狀況』。」

一位消息人士表示，Kevin Noh指出的這種極端情況幾乎不會發生，因為先前SK海力士已經獲得美國商務部頒發的一年許可，可以為中國工廠保障生產設備的供應，進而維持生產經營。

有市場分析師 預計，隨著芯片價格反彈和供應趨緊，明年半導體行業將復甦。野村證券高級分析師CW Chung在一份報告中表示，鑑於需求惡化和庫存水平上升，預測內存週期的底部將在2023 年第2季度初。

SK海力士是全球第二大動態隨機存取存儲器（DRAM）半導體製造商，與三星、美光三家佔據全球DRAM存儲市場的95%以上。前身為1983年成立的現代電子產業株式會社，2012年被SK集團收購以後正式更名為SK海力士株式會社。

2005年4月，SK海力士進入江蘇無錫投資 設立半導體製造工廠，主要生產12寸晶圓，累計投資額約200億美元。據第三方調研機構報告顯示，目前無錫廠生產SK海力士40%以上的DRAM芯片，是主要業務，廣泛用於電子設備、計算機、智能手機和汽車等。

此外，SK海力士在重慶、韓國利川和清州擁有生產基地，並在全球16個國家和地區設立銷售、研發等。2021年底，SK海力士完成收購英特爾NAND閃存及SSD業務，接管了英特爾大連存儲製造工廠。整個2021財年，SK海力士總營收達302億美元。