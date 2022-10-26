Meta股價跌不停 股東喊裁員20%

隨著臉書母公司Meta今年股價 一落千丈，Meta股東、避險基金Altimeter資本執行長葛斯納24日對這家陷入困境的公司提出建議，希望公司裁員20%，並削減元宇宙 相關支出，精簡營運，以提振投資 人信心。

Altimeter資本持有Meta 0.1%股權，葛斯納在發給Meta執行長祖克柏的公開信中指出，Meta發展元宇宙已讓投資人失去信心，他希望Meta年底前削減至少兩成人力，並將每年資本支出降低至少50億至250億美元，元宇宙每年投資額上限也從100億美元降至50億美元，那麼Meta每年的自由現金流可倍增至400億美元。

葛斯納表示，建議削減兩成人力，只是讓公司回到2021年中的人力成本水準。華爾街日報上月底引述知情人士報導，Meta計劃未來幾個月削減成本至少10%，裁減人力將是手段之一。該公司已將今年招聘工程師的員額減少至少30%，馬克伯格還向員工示警，需為低迷景氣做好準備。

葛斯納指出，Meta股價過去一年來已挫跌55%，遠不如其他科技巨頭的平均下跌19%；Meta的本益比已從23倍驟降至12倍，目前本益比還不到同業平均本益比的一半。更值得關注的是，Meta價暴跌反映投資人失去信心，而不僅僅是科技股賣壓所致。

為了建立元宇宙，Meta已砸下數十億美元，發展擴增實境（AR）與虛擬實境（VR）的實境實驗室持續出現巨額虧損，今年上半年燒掉58億美元。葛斯納說，即使以矽谷的標準來看，對未知的未來領域投資額估達1000億美元，規模也很龐大且可怕。