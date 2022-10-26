蘋果影音串流服務 首次漲價

蘋果 公司24日首次調漲音樂和TV+服務價格，理由是授權成本增加，這是是近幾個月串流產品愈來愈貴的最新例證。在競爭激烈的串流產業，此舉有可能讓對手取得優勢。

另外，蘋果也更新旗下應用程式商店App Store指引，以全新和更明確的措辭解釋蘋果對加密貨幣和非同質化代幣（NFT）交易的政策，App內的NFT交易也得被課30%的「蘋果稅」。

蘋果宣布，Apple Music個人方案的訂閱費從每月9.99美元調高到10.99美元，家庭方案從每月14.99美元調高到16.99美元，即日起生效，比起Spotify Technology和亞馬遜的服務要貴。

至於TV+服務，蘋果將持續提供比Netflix或華納兄弟Discovery等競爭者低的價格，但該服務建立廣大觀眾群的速度不如對手平台。TV+月費上調到6.99美元，比起先前的4.99美元，漲幅達40%。

基本款的Apple One捆綁包價格則調漲2美元到16.95美元。適用於家庭的Apple One套餐月費從19.95美元上調到22.95美元，增加新聞、健身等服務的Premier套餐月費從29.95美元上調到32.95美元。

這是蘋果此類服務推出以來首次漲價，可能是對消費者願意在串流媒體產品上花多少錢的最新測試。根據蘋果聲明，音樂價格上漲「是因版權成本增加」，反過來說，藝術家和詞曲作者將能透過串流賺取更多收入。