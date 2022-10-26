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iPhone傳砍單 下季出貨減14%

記者蕭君暉、陳昱翔／台北報導
受通膨衝擊，消費者購買力減弱，預估明年第1季iPhone生產量將降到5,200萬支。（歐新社）
受通膨衝擊，消費者購買力減弱，預估明年第1季iPhone生產量將降到5,200萬支。（歐新社）

市調機構集邦科技（TrendForce）25日表示，iPhone 14 Pro系列生產比重已由50%提升至60%，未來可能上調至65%，但受到通膨衝擊，消費者購買力減弱，預估明年第1季iPhone生產量由原預估5,600萬支降到5,200萬支，年減14%，市場預期，台系供應鏈明年首季淡季營運恐吹寒風。

今年iPhone 14全系列首波預購後，蘋果因應買氣狀況馬上啟動新品比重調整；其中，iPhone 14 Plus發表後，因市場反應冷淡，遭蘋果下修產能；而iPhone 14 Pro系列則因銷售火熱，因此提升產能。

TrendForce表示，iPhone 14 Pro系列生產比重已由初期計劃的50%提升至60%，未來不排除持續上調至65%，整體來說，目前iPhone新機在蘋果出貨占比維持36%，而2022全年iPhone出貨目標為2.4億支，年增2.8%。

TrendForce指出，美國不斷祭出升息抑制通膨，同時卻也削弱消費者可支配所得，此將影響蘋果2023年第1季生產表現，預估生產量將由原先預估的5,600萬支調降至5,200萬支，年減14%。

近期美國商務部加大對中國大陸晶片以及半導體設備出口的管制措施，儘管未對智慧型手機的生產據點多加限制，但隨著美中摩擦加劇，以北美銷售市場為重的智慧手機品牌，勢必得在銷售與產地間取得平衡。

TrendForce調查，蘋果目前在美國智慧手機的市占率高達五成，地位穩固，同時積極開拓其他生產據點，包括目前已拓展印度為其生產據點，預估2023年印度生產占比可望突破5%，並逐年增加。

針對下一代iPhone 15，TrendForce表示，蘋果仍會維持四款新機，並搭載兩款處理器強化一般與高階機種差異。規格上，除了已知的Lightning全面改用Type C外，Pro系列內存容量有望升級為8GB，以配合新款處理器，並且持續精進鏡頭規格，包含主鏡頭升級到8P（八片塑膠鏡片），以及旗艦機種Pro Max首度搭載潛望式鏡頭。

此外，蘋果近年來自行研發的5G數據機則因mmWave訊號測試結果無法達標，估計仍將沿用高通，必須等到2024年新機，蘋果才有望正式導入自行研發的5G數據機。

蘋果iphone 14系列產量預估。(製表/陳昱翔)
蘋果iphone 14系列產量預估。(製表/陳昱翔)

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