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日本隱形干預匯市…新常態

編譯湯淑君／綜合報導

即使跡象顯示日本政府再次進場干預匯市為本幣護盤，日圓24日依然對美元貶值。近來日圓波動劇烈，顯示官員已捲起袖子力抗投機客，日圓下一步怎麼走將取決於本周日本銀行（央行）的決定。

日經新聞報導，日本可能已在21日開展歷來規模最大的外匯干預，以提振日圓，干預規模推測高達5.5兆日圓（368億美元），但財務省和日銀均不予證實。路透分析，日本近來已改變匯市干預策略，當局不願證實是否採取行動，「隱形干預」可能成為新常態。

紐約匯市24日午盤，日圓貶值0.8%至大約149兌1美元後持穩，但在此數小時前日圓一度從盤中低點躍升近3%，引起市場臆測日本官員再度進場護盤。日圓21日跌到接近152兌1美元時，傳出政府進場干預，使日圓激升近4%，是2020年3月來對美元最大升幅，站回146價位。

日圓劇烈震盪，顯示日本官員已向放空日圓的投機客宣戰。今年聯準會（Fed）持續升息抑制通膨，日銀則維持超寬鬆貨幣政策刺激成長，貨幣政策路線分歧使美日利差擴大，日圓貶勢不止。本周日銀會議即將登場，匯市交易員又面臨走勢可能劇烈震盪的一周。經濟學家預期，日銀28日結束兩天會議後，可能再次維持現行政策不變。

日本財務大臣鈴木俊一表示堅決對抗投機客，不能容忍匯率過度波動。他後來堅稱，貨幣政策應由日銀自行決定。

外匯事務最高官員神田真人對是否干預不予置評，也表示這樣有助於讓市場對政府干預保持戒心。他說：「誠如我之前所言，我們會採取適當措施反制過度波動，一天24小時，一周七天，一年365天，我們將持續那麼做。」

日本 貨幣 匯率

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