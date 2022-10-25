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減產、漲價 美企通膨突圍各出招

編譯林聰毅／綜合報導

美國企業正採取不同策略，以度過成本上漲、需求減弱的高通膨時期，例如消費用品大廠P&G正加強高階品牌的宣傳廣告、電信業者Verizon通訊調漲無線方案的價格，惠而浦則削減家電用品的產量以降低庫存。

華爾街日報指出，根據首批發布的上季企業財報，企業利潤率正受到總體經濟趨勢的擠壓。在標普500指數成分股企業中，目前已有五分之一發布財報，估計獲利將比一年前下降3.5%（但不包括能源產業在內），因此企業正在想方設法以管理其業務壓力。

銷售幫寶適和Tide等家庭必需品的P&G，正在砸錢大打廣告和宣傳其新產品的特色，以防現金短缺的消費者改買更便宜的品牌。

Verizon和AT&T在夏季都提高部分手機方案價格，AT&T說，Q3淨增708,000個後付費電話開通—這是其最有價值的客戶類別—顯示受影響的訂戶中很少有人因月費上漲而猶豫不決。

Verizon財務長埃利斯表示，儘管客戶流失，但整體無線服務營收成長，部分原因是許多其他客戶選擇將其無線方案升級為更昂貴的套餐，並享受Disney+等優惠。兩家公司的主管都表示，調漲費率有助於提高獲利。

惠而浦等其他公司則因產品需求突降而感到壓力，他們還面臨原料、能源價格和其他費用上漲。但惠而浦未打折出清未售出的冰箱和洗碗機，反之還削減了35%的產量，以減少庫存。

AT&T 營收 華爾街

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