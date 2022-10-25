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上季財報 現代汽車獲利不如預期

編譯陳律安／綜合報導
南韓現代汽車24日公布上季財報，淨利較去年同期下滑5%，表現未如市場預期。（路透）
南韓現代汽車24日公布上季財報，淨利較去年同期下滑5%，表現未如市場預期。（路透）

南韓現代汽車24日公布上季財報，表現未如市場預期；該公司表示，儘管面臨通膨和原物料價格波動等挑戰，仍將聚焦於豪華車款、休旅車及電動車，致力實現今年獲利創歷史新高的目標。

現代汽車表示，在止於9月的三個月，淨利較去年同期下滑5.1%，營業利益為1.55兆韓元（10.7億美元），年減3.4%，也遠不如市場預估的2.7兆韓元；同期營收則比一年前增加31%至37.7兆韓元，略高於市場預期。現代也把今年銷量目標從432萬輛下修至401萬輛，並把預期的投資金額從9.2兆韓元縮減至8.9兆韓元。

現代說，儘管面臨供應鏈亂象、匯率波動、產業競爭加劇使行銷成本提高等挑戰，但好消息是全球晶片荒本季可望緩解。

現代表示，將利用休旅車和豪華車款致力提振銷量。該公司本月發表的電動車Grandeur（海外名為 Azera）需求火熱，有助於提振在南韓國內的銷量。上季在南韓發表的Ioniq 6，需求也相當熱絡。

現代汽車表示，上季電動車銷量比去年同期勁增逾27%至約5.2萬輛，占整體銷量的5.1%。儘管遭遇損失準備金、通膨、地緣政治不確定性的挑戰，仍預期今年的獲利有望締造新猷。

現代表示，預估明年電動車銷量可望提高四成至30萬輛，其中Ioniq 6將占其電動車銷量約兩成。現代也正考慮在美國建立合資企業，以在當地生產電池。

現代也說，若剔除損失準備金的影響，上季業績其實不算太差。現代和同集團的起亞汽車上周表示，因為引擎瑕疵問題，上季這兩家車廠所提列的相關準備金達2.9兆韓元。許多客戶要求更換引擎，讓這兩家車廠承擔高額的保固費用。

財報公布後，現代股價24日收盤重挫近3.3%，跌至逾兩年低點。野村證券分析師洪安琪拉（音譯）說，引擎瑕疵問題可能影響現代和起亞近期股價的表現。起亞股價24日收盤重挫3.83%，今年來跌幅達20%，現代今年迄今則下跌約22%。

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