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亞洲房地產債務危機擴散

編譯劉忠勇、任中原／綜合報導
亞洲的房地產債務疑慮從中國擴散到其他國家，南韓政府也祭出大規模信用支援計畫。圖為南韓房地產。（路透）
亞洲的房地產債務疑慮從中國擴散到其他國家，南韓政府也祭出大規模信用支援計畫。圖為南韓房地產。（路透）

隨著全球利率攀升，亞洲的房地產債務疑慮從中國大陸擴散到其他國家，例如南韓政府祭出規模50兆韓元（近350億美元）的信用支援計畫，24日雖成功緩解了市場疑慮，但也反映出升息引發市場衍生出倒債疑慮之深。

另外，越南官員上周警告，一些房地產開發商金融狀況不穩，恐有無法償債的風險。

彭博資訊報導，過去一個月來，亞洲不動產美元債券價格大跌15%，在各產業中表現最差，今年至今的跌幅也擴大至41%。

南韓政府為緩和市場倒債的疑慮，24日祭出規模將近350億美元的授信支援計畫，激勵當地股、匯市出現四天來首見漲勢。連續二周走貶之後，韓元兌美元勁升0.8%至 1,429.05；股市大盤Kospi指數一度大漲2%；南韓3年期債券殖利率下跌18個基點至4.32%。

首爾當局推出規模50兆韓元（349億美元）的授信支持計畫，旨在限制升息所引發的風險。韓國樂高主題樂園的開發商未能履行債務，也引發可能引爆倒債潮的疑慮。

官方這次融資的承諾，是南韓自疫情爆發後擴大保護企業緊急資金至100兆韓元以來，對市場祭出的最大規模金援。不過分析師也提醒，官方這些措施可能只是權宜之計。

Midas國際資產管理執行長許弼奭（音譯）說：「由於信用市場出現緊縮現象，政府已採取穩定市場信心的措施。這確有助於穩定市場信心，但在急進升息以平抑通膨之時，卻存在政策延續性的問題。」

另外，越南央行24日意外宣布提高政策利率1個百分點，從5%升到6%，重貼現率也從3.5%提高到4.5%，於10月25日起生效，這是央行在1個月內第二次升息，除了減輕越南盾的貶值壓力、降低通膨風險，也是要維持金融穩定，保護銀行體系。

越南國會經濟委員會上周五（21日）警告，一些不動產商負債高，財務狀況差，償債恐有困難。越南不動產和營建商發行的債券將於2022-2025年到期。

亞洲美元債券報酬率。(彭博資訊)
亞洲美元債券報酬率。(彭博資訊)

越南 升息 南韓

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