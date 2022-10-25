47.1 歐元區PMI探兩年新低

歐元區10月商業活動以近兩年來最快速度萎縮，但通膨依舊嚴重，預計歐洲央行本周再度升息。（Getty Images）

最新發布的調查顯示，生活成本危機使消費者保持謹慎，進而削弱了需求，歐元區10月商業活動以近兩年來最快速度萎縮，增添了該區正在步入衰退的跡象。但儘管如此，由於通膨依舊相當熾熱，歐洲央行 （ECB）本周勢必將再度升息 3碼。

標普全球公司（S&P Global）24日公布的資料顯示，歐元區的10月綜合採購經理人指數 （PMI）初值，從9月終值48.1降至47.1，也低於市場預估的47.5。這項指標已連續四個月低於景氣榮枯線50，並跌至2020年11月以來最低。

標普全球首席商業經濟學家威廉森說：「基於10月所見的產出損失加劇以及需求惡化的情況，歐元區經濟看起來第4季將出現萎縮，助長了對經濟衰退看來愈來愈無法避免的臆測。」

滙豐高級經濟學家鮑伯尼指出，歐元區第4季很可能陷入衰退，且可能是一次相當深刻的衰退，但即便如此，歐洲央行預料仍將在本周四（27日）政策會後宣布升息3碼，並重申其盡快達到中性利率的觀點，12月可能也將再次大幅升息。

上個月歐元區工廠受到能源價格上漲的衝擊尤其嚴重，且仍在從新冠疫情中恢復的供應鏈受到俄烏戰爭打擊，也是造成製造業低迷的原因之一。歐元區10月製造業PMI從9月的48.4降至46.6，為2020年5月以來最低，也是連五個月走跌。服務業PMI從9月的48.8降至48.2，雖符合市場預估，卻是20個月來最低。服務業投入和產出價格指數都接近歷史高點，顯示通膨不會很快大幅下降。投入價格指數從77.4上升到77.5。

此外，日圓24日在亞洲盤重貶1%後又急升逾1%，顯示日本官方在兩個交易日內二度進場干預，且干預規模估計最高達5.5兆日圓（370億美元），已創空前紀錄，但日圓隨後又吐回幾乎所有漲幅，代表這些措施顯然徒勞無功，仍未阻止日圓繼貶。日本銀行（央行）本周五將結束為期兩天的決策會議，經濟學家預計，日銀將再次維持政策不變。