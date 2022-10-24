韓媒：三星搶攻成熟製程 不讓台積電專美於前

三星電子過去兩、三年一直專注於先進製程，如今該公司的策略也將聚焦於強化成熟製程和特殊製程。（美聯社）

為了與台積電 競爭，三星 電子過去兩、三年一直專研先進製程，如今該公司的策略也將聚焦於強化成熟製程和特殊製程。

BusinessKorea報導，三星和台積電在先進製程競賽可謂互不相讓。然而，從晶圓代工的市占率來看，三星落後台積電很多，讓這兩公司的關係不適合用競爭來描述。這是因為台積電其實也主導了成熟/專用製程，仰仗的便是其驚人的產能。

三星電子如今也開始聚焦強化成熟和專用製程，藉此動搖台積電的主導地位。三星晶圓代工部門計劃在2024年前讓成熟/特殊製程節點新增10條產線。另外，三星計劃在2027年讓成熟製程和特殊製程的產量，比2018年水準提高2.3倍。

報導指出，成熟製程指的是10奈米、14奈米、28奈米、65奈米、180奈米等標準化的節點；專用製程則是為特定用戶客製化的成熟製程節點。

台積電一直都在成熟/專用製程占主導地位，在持續推出先進製程的同時，也為既有客戶提供較成熟製程的晶片 。成熟/專用製程占台積電逾半產能；今年第3季也有46%營收來自這些製程，因為許多客戶都不必用到7奈米、5奈米、4奈米等先進晶片。

三星透過開發先進製程，鞏固了外界認為三星是台積電競爭對手的印象，例如搶先台積電一步，在今年6月量產3奈米晶片，並在10月初宣布2027年量產1.4奈米晶片的計畫。然而，為了縮小和台積電的差距，三星有必要聚焦成熟/專用製程。三星計劃擴大投資8奈米製程，用於製造車用晶片和射頻晶片，並計劃在2023年將產能提高1.5倍（和2019年相比）。另外，除了現有的28奈米製程之外，三星將推出17奈米製程來生產高階影像感測器。