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蘋果財報看俏 帶旺台鏈

編譯洪啟原／綜合報導
蘋果將於27日美股盤後公布上季財報，預估獲利與營收將繼續成長。（歐新社）
蘋果將於27日美股盤後公布上季財報，預估獲利與營收將繼續成長。（歐新社）

蘋果將於27日美股盤後公布上季財報，預估獲利與營收將繼續成長，分析師並看好蘋果的業績將優於預期，尤其本季iPhone銷售時間比去年同期多一周，預料展望也將趨於正面，帶旺鴻海、大立光、台積電等供應鏈。

摩根史坦利分析師伍德林指出，本季iPhone銷售時間比去年同期多一周，將帶動蘋果服務營收加速成長，而目前市場沒充分反映這個潛在利多。他預估，蘋果上季和本季營收成長幅度將是高個位數，由於機構投資人近來減碼蘋果，若蘋果財報優於預期，將刺激股價上攻。

Bernstein分析師薩科納奇（Toni Sacconaghi）也認為，蘋果釋出的本季展望甚為關鍵，只要公司暗示本季營收成長將為高個位數到二位數，就是利多，因分析師預估本季營收只會成長3.5%，而且本季還會多計入一周的iPhone 14系列新機銷售，有望提振銷售7%。

另外，市場也密切關注通膨是否影響高價位裝置的買氣、強勢美元的影響，而蘋果對於關鍵年底購物旺季展望的看法，更是重中之重。蘋果管理高層三個月前預估，匯損將對上季營收成長造成6個百分點的衝擊，但美元近來的升勢比預期還強，而且對英鎊、歐元、加幣及日圓都全面挺升。

至於上季財報，FactSet彙整分析師的預估顯示，蘋果在9月底止的年度第4季（上季）每股盈餘將比去年同期微增2%至1.27美元，營收估將年增6.4%到887億美元。

上季iPhone銷售估將成長10%到434億美元，服務營收將年增9.8%至201億美元，首度超過200億美元，穿戴、家用及配件銷售將微增至89億美元。iPad銷售預估將年比下滑7.2%至77億美元，Mac電腦銷售預估將略減2.2%到90億美元，但分析師多認為，iPad和Mac銷售將優於預期，因跡象顯示供應鏈限制正改善。

蘋果財報會議觀察重點。(資料來源：綜合外電、採訪整理)
蘋果財報會議觀察重點。(資料來源：綜合外電、採訪整理)

蘋果 營收 分析師

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