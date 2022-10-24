蘋果財報看俏 帶旺台鏈

蘋果將於27日美股盤後公布上季財報，預估獲利與營收將繼續成長。（歐新社）

蘋果 將於27日美股盤後公布上季財報，預估獲利與營收 將繼續成長，分析師 並看好蘋果的業績將優於預期，尤其本季iPhone銷售時間比去年同期多一周，預料展望也將趨於正面，帶旺鴻海、大立光、台積電等供應鏈。

摩根史坦利分析師伍德林指出，本季iPhone銷售時間比去年同期多一周，將帶動蘋果服務營收加速成長，而目前市場沒充分反映這個潛在利多。他預估，蘋果上季和本季營收成長幅度將是高個位數，由於機構投資人近來減碼蘋果，若蘋果財報優於預期，將刺激股價上攻。

Bernstein分析師薩科納奇（Toni Sacconaghi）也認為，蘋果釋出的本季展望甚為關鍵，只要公司暗示本季營收成長將為高個位數到二位數，就是利多，因分析師預估本季營收只會成長3.5%，而且本季還會多計入一周的iPhone 14系列新機銷售，有望提振銷售7%。

另外，市場也密切關注通膨是否影響高價位裝置的買氣、強勢美元的影響，而蘋果對於關鍵年底購物旺季展望的看法，更是重中之重。蘋果管理高層三個月前預估，匯損將對上季營收成長造成6個百分點的衝擊，但美元近來的升勢比預期還強，而且對英鎊、歐元、加幣及日圓都全面挺升。

至於上季財報，FactSet彙整分析師的預估顯示，蘋果在9月底止的年度第4季（上季）每股盈餘將比去年同期微增2%至1.27美元，營收估將年增6.4%到887億美元。