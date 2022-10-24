官方干預 日圓強彈至147

美日疑「聯手」合擊，日圓對美元21日戲劇性強彈3%。（歐新社）

日圓兌美元匯價日前貶破150：1大關，逼得日本 銀行（央行 ）21日出手干預，使日圓戲劇性強彈。同日，美國聯準會（Fed）向媒體放出年底前放緩升息步調的風聲。這兩項新發展引人揣測只是巧合，或美日央行已有默契協調穩定市場？

美日疑似「聯手」合擊，21日在金融市場產生巨大效應。日圓對美元戲劇性強彈3%，從151.95躍上約147.65兌1美元。同時，美國2年期公債殖利率 從早盤的4.63%降到尾盤的4.50%，10年期殖利率也從早盤衝上2008年來最高的4.32%回落到4.23%，激勵美股三大指數分別收漲逾2%。

巴隆周刊（Barron's）分析，日銀出手干預，Fed口頭喊話，相輔相成。若說美日「協調」行動，干預規模遠不及1980年代「廣場協定」集合美、日、英、法、德五國聯手的浩大聲勢，況且時機可能純粹湊巧。但世界兩大央行同日行動，不免引起市場揣測。

日圓兌美元貶破150這個重大心理關卡，對全球金融市場茲事體大。日本是全球第三大經濟體，日圓又是眾多投資人首選融資貨幣——在零利率的日本借錢，轉往他處買孳息較高資產，包括美國公債。日圓劇烈震盪若危及這類利差交易，全球股票、債券、不動產到加密幣市場恐怕都會遭殃。

日圓今年對美元急遽貶值，主因是日銀堅持「殖利率曲線控制」政策，把日本10年期公債殖利率限制在0.25%，而Fed則已把聯邦資金利率目標從接近0%拉高到3%-3.25%，並開始縮減持有的債券。利差擴大驅動美元對日圓大幅升值。日銀至今仍未鬆口要收緊貨幣政策，但顯然不能容忍日圓貶破150，於是出手拋售美元、大買日圓。

另一方面，日圓急貶和日銀採取阻貶措施，漣漪效應波及美國市場。日銀售出的美元，主要投資在美國長短期公債；拋售這些債券加重美債殖利率升高的壓力，在美國債市流動性惡化之際，成不容Fed漠視的問題。