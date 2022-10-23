台韓股市受兩利空重擊 當局救市難度高

彭博資訊報導，台灣、南韓當局雖出手救市，但目前難擋頹勢。 （中央社）

全球經濟成長放緩及美國的晶片 限制措施，正重創亞洲兩大高度仰賴科技產業的經濟體：台灣、南韓 ，拖累兩地的金融市場表現。儘管台韓當局正擴大救市力道，包括祭出限空令、動用市場穩定基金、實施干預匯市措施、恢復購買企業債等，仍難擋市場頹勢。

彭博資訊報導，為了應對通膨升溫、央行激進升息及美元升值，各國金融市場均承受當局因應行動的痛苦，但在主要經濟體中，台灣和南韓看來特別脆弱；這兩個經濟體的成長均高度依賴出口，也受全球晶片需求影響。美國對中國大陸半導體產業相關供應鏈的新限制，更加劇台灣和南韓的困境。

台灣和南韓政府的干預措施，未能阻止市場走低；台灣7月中啟動國安基金護盤迄今，台股仍下跌約8%；南韓股市過去兩個月挫跌約11%。今年來，台韓股市都重挫逾25%。新台幣及韓元兌美元的匯率，也成為迄今跌幅最大的貨幣。

新加坡Modular資產管理公司策略師Wai Ho Leong表示：「這些穩定市場的措施，目的是爭取時間以待科技產業反彈、外資重新流入，但扭轉市場趨勢則是另一回事。」

這些逆風已促使分析師下調SK海力士和三星電子的獲利預測至兩年多來最低；儘管這兩家公司已獲美方豁免出口限制令一年，但在美方尋求抑制大陸的晶片自給自足能力及軍事實力之際，市場仍擔心這些公司的商業模式。

西方國家的衰退前景和中國的新冠清零政策，也正產生連鎖反應。台灣央行已示警2023年將面臨「嚴峻的經濟挑戰」，南韓則已連續六個月出現貿易逆差，寫下亞洲金融危機以來最長紀錄。

野村控股的Chetan Seth等分析師在報告中表示：「我們對亞股近期的前景持審慎看法，尤其是受外部成長影響的股票或股市，例如南韓和科技硬體公司。」三星電子和台積電，分別占Kospi和台股的最大加權比重。

除了台灣和南韓，日本當局也已出手支撐金融市場，干預匯市阻貶日圓，但未能阻止日圓貶至32年低點。中國大陸則正鬆綁購買避險基金的限制措施，以支撐股市。

台灣和南韓股市重貶，可能吸引一些投資 人，帶來短期的釋壓性反彈，但其他人對這些依賴出口的經濟體是否能在近期內加速成長存疑，一些投資人則青睞有強大內需支撐及觀光業復甦的亞洲市場，例如印度、印尼。

對於台灣和南韓當局的救市措施，花旗集團亞洲投資策略主管Ken Peng表示：「金融市場將迎來漫長的冬季，目前這些措施可能還是不夠。或許要到美元觸頂反轉後，市場才會開始復甦。」