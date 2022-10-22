純屬巧合或協調行動？美日央行疑似「聯手」阻貶日圓

日圓兌美元匯價日前貶破150大關，引起日本央行出手干預，把日圓拉升至大約147兌1美元。美國聯準會（Fed）放出12月升息幅度可能縮小的風聲，也有助日圓彈升。 （歐新社）

日圓兌美元匯價日前貶破150：1大關，日本銀行（央行）21日不再坐視，終於出手干預匯市，使日圓戲劇性強彈。同日，美國聯準會（Fed）向媒體放出風聲，示意可能在年底前放緩升息 步調。這兩項最新發展只是「巧合」呢，還是美日央行「協調」穩定市場的默契？

巴隆周刊（Barron's）專欄作家佛賽斯（Randall W. Forsyth）指出，兩大央行一個付諸干預行動，一個口頭喊話，兵分兩路進行，相輔相成。若說雙方「協調」，干預規模遠遠比不上1980年代「廣場協定」（Plaza Accord）集合美、日、英、法、德五國聯手的浩大聲勢，況且時機也可能只是純粹湊巧。但話說回來，投資人會相信，世界兩大央行同日行動，真的只是巧合嗎？

近日來全球金融圈注意焦點在英國，日圓兌美元持續急貶並貶破150價位顯得相對乏人關注。但日本是全球第三大經濟體，經濟規模遠大於英國，且日圓是全球眾多投資人的首選融資貨幣——在零利率的日本借錢，再轉往他處買入孳息較高的資產，包括美國公債，日圓劇烈震盪若危及這類「日圓利差交易」，可能波及全球市場，從股票、債券 、不動產到加密幣恐怕都會遭殃。

終於，日銀出手拋售美元、大買日圓，把紐約盤21日盤中一度對美元貶到逼近152的日圓撐起來。

日圓從今年初以來對美元貶值約三成，主要反映兩大因素。一，日銀堅持實施「殖利率 曲線控制」（YCC）政策，基本上把日本10年期公債殖利率限制在0.25%，方法是無限量印日圓鈔票來買那些債券。二，Fed今年來頻頻大幅提高聯邦資金利率目標，從接近0%拉高到3%-3.25%的區間，同時也開始縮減持有的債券。這些做法導致美元升值，對日圓升勢尤其顯著。

投資人可能想問：日圓走貶與美國何干，Fed有必要理會嗎？

巴隆指出，日圓急貶和日銀採取阻貶措施，牽扯出的資金流動漣漪效應已沖到彼岸、波及美國市場。日銀售出的美元，主要投資在美國財政部發行的債券；這些短期和長期債券遭到拋售，連帶會加重美債殖利率升高的壓力，尤其在美國債市流動性近來已惡化之際，是不容忽視的問題。

就在這種氛圍下，華爾街日報刊出一篇報導說，負責Fed利率決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）11月會議可能朝進一步升息3碼（0.75個百分點）的方向邁進，但屆時決策官員也將辯論是否在12月會議縮小升息幅度。換言之，12月Fed升息3碼或2碼的可能性大約是五五波。消息傳出後，CME FedWatch網站顯示，市場對Fed未來利率峰值的預期隨之降低，如今預估Fed這波升息循環可能在2023年初升到4.75%-5%就到頂。

美日疑似「聯手」合擊，21日在金融市場上產生巨大效應。日圓兌美元匯價戲劇性強彈3%，從151一躍而起，躍上約147兌1美元，約莫相當於美股道瓊指數暴漲900點那麼壯觀。同時，美國公債殖利率升勢也趨緩，2年期美債殖利率在21日尾盤降到4.50%，大幅低於早盤的4.63%；10年期殖利率也降到4.23%，從早盤衝上2008年來最高的4.32%回落。美債殖利率下滑，激勵美股三大指數同步收紅，漲幅都超過2%。