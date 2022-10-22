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日核心通膨8年新高 消費者痛

編譯簡國帆／綜合報導
日本9月核心通膨率升至3.0%，為八年新高。（路透）
日本9月核心通膨率升至3.0%，為八年新高。（路透）

日本9月核心通膨率升至3.0%，為八年新高，連續第六個月超過央行的2%目標，加劇日本銀行（央行）維持鴿派貨幣政策立場的困境，但經濟學家認為，這項數據不致促成日銀改變政策走向，一般家庭也將承擔苦痛。

日本政府21日公布，9月消費者物價指數（CPI）比去年同期攀升3%，不計生鮮食品物價的核心CPI也年升3%，2014年9月以來的最大升幅，若不計2014年調漲消費稅率的期間，這也是日本核心通膨率自1991年來首度達到3%

數據顯示，9月物價漲幅壓力主要來自能源價格，加工食品和家庭耐久財也造成通膨上揚。9月不計生鮮食品與能源價格的核心－核心CPI（日銀關注的通膨指標）則年升1.8%，是2015年3月以來最大升幅。

儘管如此，經濟學家仍預期日銀下周開會時，將維持超寬鬆貨幣政策，總裁黑田東彥可能繼續主張工資必須調漲更多，才能達成日銀穩定通膨的目標，只是可能調高通膨預測。

但市場仍持續與日銀的政策對做，繼續挑戰日銀維持寬鬆政策的決心，被認為能表達對日債殖利率看法的10年期交換利率已衝破0.6%，達到八年高點，遠高於日銀設定的10年期公債殖利率目標區間上限0.25%，顯示部分交易員正壓住日本當局將迫使日銀放棄公債殖利率曲線管控政策。

彭博資訊經濟學家認為，這將繼續傷害家庭支出。日經新聞引述CPINow數據指出，日本在18日止過去七天的平均糧食價格比去年同期上漲4.5%，為1991年7月來最大漲幅。大和證券首席市場經濟學家岩下麻里認為，隨著許多食品價格上漲、手機費用和服務價格也都走高，10月通膨率可能達到3.3%或3.4%。

為緩和民眾的痛苦，日本首相岸田文雄正在研擬加碼經濟刺激措施，也將推出抵銷明年1月之後電費上漲的紓困措施，汽油補貼將維持到明年1月之後，並將推出天然氣價格的舒緩措施，這些舉措能否安撫民眾不滿，將是他任期能否長久的關鍵。

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