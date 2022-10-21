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三星再喊2027年擴大晶圓代工產能兩倍 並推1.4奈米晶片

編譯林奇賢／綜合外電
三星電子擬透過先進製程和大舉投資來提高晶片製造事業的競爭力。（路透）
三星電子擬透過先進製程和大舉投資來提高晶片製造事業的競爭力。（路透）

三星電子20日重申未來五年的晶片製造計畫，宣告將在2027年推出1.4奈米晶片、把晶圓廠產能提高至目前的三倍以上，擬透過先進製程和大舉投資來提高晶片製造事業的競爭力。

BusinessKorea報導，三星電子20日在首爾世貿中心洲際飯店舉辦三星2022年晶圓代工論壇，重申將在2023年推出第二代3奈米製程晶片、2025年量產2奈米晶片、2027年推出1.4奈米晶片。三星在3日的年度晶圓代工論壇北美場首次宣布這項計畫。

三星晶圓代工事業技術開發部門副總裁鄭基泰（Jeong Ki-tae，音譯）表示：「三星電子今年搶先全球，成功量產採環繞閘極場效電晶體（GAA）技術的3奈米晶片。相較於5奈米晶片，3奈米晶片降低多達45%功耗，並提高23%效能，縮減16%的晶片面積。」

三星電子也計劃大力擴充晶圓廠產能，目標是在2027年前，提高晶圓產能至目前的三倍多，也正追求「Shell First」的策略，意思是先建無塵室，晶片製造設備可以較晚建置，依未來需求靈活調整。透過這個新的投資策略，三星因應客戶需求的能力將變得更強。

包含德州奧斯汀廠在內，三星電子目前在全球擁有五座晶圓廠。三星晶圓代工事業主管崔世英（Choi Si-young，音譯）說：「我們已取得地點，以興建逾10座晶圓廠。」

晶片 三星 投資

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