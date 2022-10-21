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英國市場遇強震 倫敦交易所反受惠 上季營收大增

編譯易起宇／綜合外電
倫敦證交所集團（LSEG）上季營收大增16%至19億英鎊，受益於英國政府的減稅計畫造成市場振盪。 （路透）
倫敦證交所集團（LSEG）上季營收大增16%至19億英鎊，受益於英國政府的減稅計畫造成市場振盪。 （路透）

英國金融市場近來受英國國內政局不穩拖累，震盪加劇，投資人飽受驚嚇。但倫敦證券交易所集團（LSEG）反而成贏家，上季營收比去年同期大增16%至19億英鎊（21.4億美元），因為市場震盪和客戶爭相追加保證金，提振該公司收入。

倫敦金融時報（FT）報導，據LSEG 21日發布的財報，這家倫敦證交所（LSE）和倫敦清算所（LCH）的母公司，意外受益於英國政府上月提出的「迷你」預算案所引發的市場不確定性。

這份預算案中財源不明的減稅計畫，引發了英國公債殖利率飆漲，導致英國退休金基金急忙出售資產來籌措現金，以因應衍生性商品投資的追繳保證金（margin call）。減稅案的後續影響也加劇了市場波動，不僅英債殖利率躍漲，英鎊兌美元匯率也暴貶。

LSEG表示，在投資人爭相把英國公債和其他資產轉換為現金擔保之際，公司的淨資金收入隨之躍增。

財務長曼茲說：「LCH上月的現金擔保達到歷來新高，帶動淨資金收入增長41%，第3季的現金擔保年比躍增45%至1,510億歐元。」

執行長史威默表示，公司約有30%營收來自交易和買賣，「大多是受益於市場波動和現在環境的不確定性」。

他說：「有些不確定性是通膨環境所造成，我們確實看到不確定性在為交易事業帶來一些好處，尤其是與利率交換、政府公債和外匯有關的部分。」

英國 殖利率 投資

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