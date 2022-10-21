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需求疲軟+退出俄國市場 愛迪達三度調降全年展望

編譯林奇賢／綜合外電
愛迪達（Adidas）今年來第三次調降2022年全年財測。（路透）
愛迪達（Adidas）今年來第三次調降2022年全年財測。（路透）

德國運動用品大廠愛迪達（Adidas）20日調降2022年全年財測，為今年來第三次，主因為中國持續實施嚴格防疫措施導致業績弱於預期、西方市場的需求降低，以及退出俄羅斯市場的一次性成本。

愛迪達20日公布第3季初估財報，上季營收增加11%至64億歐元，若不計匯率波動，則營收成長4%，但大中華地區營收減少二位數百分點，主要是北京當局持續實施防疫封控措施所致。

上季來自持續營運業務（不計Reebok業務）淨利為1.79億歐元，遠低於去年同期的4.79億歐元，營業利益率也從一年前的11.7%降至8.8%。

愛迪達預測，在不計匯率波動下，2022年全年營收成長率將為中間個位數，而非先前預期的高個位數。該公司也下調全年營業利益率至4%，低於之前預估的7%，全年淨利則預料將為5億歐元（4.9億美元），也遠不如先前估計的13億歐元。

愛迪達調降財測的理由是「大中華地區客流趨勢進一步惡化，以及主要西方市場的消費者需求從9月起降低，導致大量庫存積累」。截至第3季末，愛迪達的庫存水準攀升63%。

愛迪達說，新的展望也反映了約5億歐元的一次性成本，多來自該公司決定開始撤掉俄羅斯業務的影響。

雪上加霜的是，愛迪達必須增加促銷活動，以減少過多的庫存，也影響獲利展望。

展望2023年，愛迪達預期不會再出現今年約5億歐元的一次性成本，對淨利產生正面影響。此外，面對充滿挑戰的市場環境，愛迪達建立了業務改善計畫，以保護明年的利潤，整體而言，這項計劃將在第4季造成約5億歐元的一次性成本，但也將能抵銷明年多達5億歐元的成本逆風，還能為明年獲利貢獻約2億歐元。

營收 匯率 防疫

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