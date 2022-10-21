Gucci業績受中國拖累 開雲上季銷售增幅不如同業

中國持續實施嚴格的防疫封控措施，拖累旗下最大品牌Gucci業績。（路透）

法國精品業者開雲集團（Kering）上季營收 成長不如競爭對手路易威登集團（LVMH）和愛馬仕（Hermes），主因是中國持續實施嚴格的防疫封控措施，拖累旗下最大品牌Gucci業績。

開雲20日公布，第3季不計匯率 波動的銷售比去年同期成長14%至51.37億歐元（50.4億美元），高於市場預估，但低於路易威登和愛馬仕。

開雲旗下的旗艦品牌Gucci上季不計匯率波動的銷售年增9%，低於分析師預測。開雲財務長杜普拉克斯表示，雖然這相較第2季的4%增幅有所改善，但Guuci上季在中國的自體營收下滑。Gucci對開雲整體營收的貢獻超過一半。

開雲旗下的其他品牌上季銷售增幅都高於Gucci，例如Yve Saint Laurent大增30%。

杜普拉克斯說，改善Gucci在中國業績的目標，是一項長期計畫。儘管該公司任命曾在Tiffany擔任要職的樂康（Laurent Cathala），擔任大中華區時尚業務的總裁，但可能無法在「一夕間」扭轉乾坤。

Gucci對中國的深度倚賴，曾在新冠疫情 爆發前締造榮景，但隨著北京當局在疫情期間實施清零防疫政策，其他地區的貢獻變得更重要。

雖然富裕消費者在高通膨的壓力下持續支出，但花費的領域不同。杜普拉克斯指出，Gucci和其他品牌一樣，受惠於美國觀光客利用強勢美元在西歐大肆支出，但強勢美元也拖累Gucci的北美業績。

他說，開雲已成立一個內部團隊，評估跨足美妝領域的選項，但他未提到是否進行併購，或買回美妝品牌的授權。