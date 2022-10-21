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FT：日圓貶破150 再貶下去日本經濟得不償失

編譯湯淑君／綜合外電
日圓21日一度貶破151日圓兌1美元價位，持續下探32年新低點。 （歐新社）
日圓21日一度貶破151日圓兌1美元價位，持續下探32年新低點。 （歐新社）

日圓對美元貶個不停，今年來貶幅已超過45%，繼20日跌破150日圓大關後，21日盤中再破151日圓兌1美元價位，摔落32年來新低。金融時報（FT）評論指出，這顯示日本正重返1990年代，卻不是好事。

金融時報Lex專欄指出，日圓地位已丕變，從原先被投資人視為安全避風港，變成如今投機客的最愛。日圓貶勢不止，對日本經濟的影響也變得弊大於利，從原有促進出口的助益，變成加重本土企業的進口成本負擔。

今年來日圓對美元大幅貶值，起初反映的是日本與美國之間的利益差距。美國聯準會（Fed）今年馬不停蹄提高利率，日本銀行（央行）則維持利率在低點，使美日利差持續擴大。然而，日圓近來急遽貶值、波動加劇，不能只歸咎於於利差。這個全球交易量僅次於美元和歐元的第三大貨幣，已引來投機客狙擊。

對日本經濟而言，這是壞消息。日本幾乎所有的能源和大部分的食物都倚賴進口，日圓貶值正給國內通膨火上加油，導致4月至9月這半年的貿易逆差達11兆日圓（730億美元），改寫歷史新高紀錄。

去年日圓開始對美元走貶，使日本出口為之一振，但這種助長出口的效益現已減弱，如今被原物料價格大漲給抵銷殆盡。對日本電子產品大廠如Panasonic和大金（Daikin）來說，感受尤深，這兩檔股票今年來都跌掉兩成左右。從去年底起，原物料成本上揚就開始侵蝕Panasonic的營業利益。

對企業而言，更長期的風險是薪資。過去30年來，日本的實質薪資成長幾乎不動如山，如今即使日圓貶值推升通膨，也無濟於事。在此之前，日本要吸引外國勞工已非易事。這一點很重要，因為估計到2040年，日本需求的外籍勞工人數是現在的四倍多，才能因應人口老化和萎縮的衝擊。

儘管財務大臣要求對日圓波動過度採取「果斷行動」，日銀對這些警語卻充耳不聞。即使上月已砸破紀錄的190億美元，進行大買日圓、拋售美元的操作，對力挽日圓貶值狂瀾仍起不了多大作用。Lex專欄警告，等到日銀貨幣政策被迫改弦易轍時，傷害已經造成，想補救恐怕為時已晚。

日本 勞工 利率

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