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Q3營收報佳音 IBM調全年展望

編譯林奇賢／綜合報導

科技大廠IBM第3季營收優於預期，同時預期全年營收成長率將超越先前財測，顯示該公司軟體、大型主機、混和雲服務的需求依舊穩定，有助減緩美元走強帶來的衝擊。分析師稱該公司上季表現「令人驚豔」。

IBM在美股19日盤後公布，上季營收成長6.5%至141億美元，優於分析師原估的135億美元。IBM現在預期全年營收成長率將超過原估的中個位數成長幅度，而全年自由現金流估計將達到100億美元。

上季不計部分項目的每股盈餘為1.81美元，符合預期，但有淨損32億美元，主要是反映之前公布的59億美元一次性稅前支出影響，這筆支出代表將退休金責任轉移至兩家壽險公司。

IBM股價在美股20日早盤漲約3%，表現優於大盤。今年來科技股跌跌不休之際，IBM股價相對抗跌，年初至今僅跌8.3%，遠低於iShares擴展科技類股ETF的36%跌幅。

IBM執行長克里希納（Arvind Krishna）在分析師會議上說，IBM之所以有如此韌性，主要是該公司聚焦為企業的關鍵任務提供服務。展望未來，美國和亞洲的資訊科技（IT）需求「非常穩健」，而能源價格波動和通膨則讓歐洲的需求「有點下滑」。

另外，在大型主機業務的支撐下，基礎設施部門上季營收增加15%，成為第3季成長最多的部門。

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